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  • Flott TV-underholdning på Full HD LED-skjermen
  • Flott TV-underholdning på Full HD LED-skjermen
  • Flott TV-underholdning på Full HD LED-skjermen
  • Flott TV-underholdning på Full HD LED-skjermen
  • Flott TV-underholdning på Full HD LED-skjermen
  • Flott TV-underholdning på Full HD LED-skjermen
  • Flott TV-underholdning på Full HD LED-skjermen
  • Flott TV-underholdning på Full HD LED-skjermen

Utgått

LCD-skjerm, LED-bakbelysning

231TE4LB/00

3.7
| (26) Anmeldelser
Flott TV-underholdning på Full HD LED-skjermen
Opplev flott multimedieytelse på Motivo Full HD-skjermen fra Philips. Kombinert med digital TV-tuner, HDMI-inngang og kraftig lyd er den et glimrende valg.
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med DTV-tuner

Flott TV-underholdning på Full HD LED-skjermen

  • Motivo

  • 23" (58,4 cm)

  • Full HD-skjerm

LED-teknologi for naturlige farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Innebygd digital TV-tuner for å se på TV på PC-skjermen

En digital TV-tuner bygd inn i en skjerm for å motta og vise TV-signaler av høy kvalitet fra forskjellige kilder.

Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080p

Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080p

Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med suveren lysstyrke og farger.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

26

Anmeldelser

30/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

tv

Good brand easy to use menu nice design good picture

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 231TE4LB LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 231TE4LB LCD monitor, LED backlight

20/09/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist sein Geld wert

Ich bin mit dem Monitor sehr zufrieden und kann ich nur weiter Empfehlen.Als einzige Manko was man verbessern Könnte ist die Stabilität zum Fuß des Monitors.Es wackelt sehr verdächtig und man hat das Gefühl dass es jeden Moment bricht.Aber da habe ich mir eine Abhilfe geschaffen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

24/05/2020

Nederland

Nederland

ZEER MOOI BEELD.

Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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