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Utgått
226E9QHAB/00
Skarpe og levende detaljer, grensesprengende design
Denne stilige Brilliance-skjermen gir den beste seeropplevelsen, uansett hvor du sitter. Med den brede visningsvinkelen ser du den samme skarpe og levende bildekvaliteten fra alle vinkler. Flicker-free-funksjonen gjør deg mindre sliten i øynene, selv om du sitter lenge foran skjermen.
E-serien
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppløsning. Med den nye Philips-skjermen trenger det ikke være slik. Få jevn ytelse uten bildeartefakter ved så å si alle rammehastigheter med AMD FreeSync™-teknologi, rask oppdatering og superrask responstid.
3.6
av 5
14
Anmeldelser
theperson
30/12/2021
United Kingdom
Nice
Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226E9QHAB LCD monitor
Bruksdato 2020-12-30
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226E9QHAB LCD monitor
Bruksdato 2020-12-30
Lion 66
07/07/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Crystal Clear
Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.
Fordeler
Easy set up and clear flicker free image.
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226E9QHAB LCD monitor
Bruksdato 2019-06-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226E9QHAB LCD monitor
Bruksdato 2019-06-07
Keith68
10/10/2019
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent product
This monitor does exactly what it is meant to do. It plugged straight in to my computer and worked first time. All I had to do was resize the image to fit the screen. The picture is very clear and sharp, and the high quality is particularly noticeable when playing videos. Using the menu is a bit fiddly and takes some getting used to but once everything is set up you should rarely need to use it. The base takes quite a bit of room on the desk but on the other hand the monitor is very stable. Overall excellent for the price.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226E9QHAB LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226E9QHAB LCD monitor
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.