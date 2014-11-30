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Utgått
221TE4LB/00
Motivo
21,5" (54,6 cm)
Full HD-skjerm
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
En digital TV-tuner bygd inn i en skjerm for å motta og vise TV-signaler av høy kvalitet fra forskjellige kilder.
Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med suveren lysstyrke og farger.
3.7
av 5
26
Anmeldelser
Ollie74
30/11/2014
United Kingdom
Bekreftet kjøper
tv
Good brand easy to use menu nice design good picture
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
Gucio
20/09/2012
Deutschland
Dieses Produkt ist sein Geld wert
Ich bin mit dem Monitor sehr zufrieden und kann ich nur weiter Empfehlen.Als einzige Manko was man verbessern Könnte ist die Stabilität zum Fuß des Monitors.Es wackelt sehr verdächtig und man hat das Gefühl dass es jeden Moment bricht.Aber da habe ich mir eine Abhilfe geschaffen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
James Bont
24/05/2020
Nederland
ZEER MOOI BEELD.
Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting