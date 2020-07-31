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Monitor LCD-skjerm med SmoothTouch

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MonitorLCD-skjerm med SmoothTouch

172B9T/00

Monitor LCD-skjerm med SmoothTouch

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Programvare og drivere

Drivere for Windows 8

  • versjon: v2.0
  • ZIP fil, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Drivere for Windows 7

  • versjon: v2.0
  • ZIP fil, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Håndbøker og dokumentasjon

Merknad om TCO-sertifisering - English (US)

  • PDF fil, 101.2 kB
  • 30 May 2023

Hurtigstartveiledning

  • PDF fil, 825.1 kB
  • 21 April 2026

Garanti og service

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Garanti

Garantivilkår for produkter

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