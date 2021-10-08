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  • Energy Label Europe E
    Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch
  • Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch
  • Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch
  • Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch
  • Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch
  • Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch
  • Energy Label Europe E
    Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch
  • Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch
  • Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch
  • Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch
  • Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch
  • Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch

LCD-skjerm med SmoothTouch

162B9T/00

4
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch
En robust vann- og støvbestandig berøringsskjerm for fleksibel bruk hvor som helst, med tilpassbart stativ. Gir enkel og intuitiv bruk innenfor flere bruksområder og øker produktiviteten.
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Glimrende interaktiv skjerm med SmoothTouch

  • B-serien

  • 16 (15,6 tommer / 39,6 cm diag.)

  • 1366 x 768 HD

SmoothTouch-skjerm for naturlig og jevn berøringsrespons

SmoothTouch-skjerm for naturlig og jevn berøringsrespons

Denne Philips-skjermen bruker Projected Capacitive-teknologien med 10-punkters berøring for jevn respons. Nå kan du benytte deg av de nye mulighetene til berøringsbaserte programmer fullt ut og gi liv til eldre programmer. Skriv inn tekst med ti fingre, eller spill morsomme interaktive spill med venner. Samarbeid med kollegaer interaktivt på jobb eller i et skolemiljø, og øk produktiviteten og effektiviteten.

Skjermens overflate foran oppfyller IP65-klassifiseringen for vann- og støvbestandighet

Skjermens overflate foran oppfyller IP65-klassifiseringen for vann- og støvbestandighet

I alt annet enn perfekte miljøer må du ha en skjerm som er designet for å tåle vannsprut og støv fra hverdagslivet. Ingress Protection-standarden (IP) som er definert i den internasjonale standarden IEC 60529, brukes til å definere nivåer av tetningseffektivitet av elektriske kabinett mot fremmedlegemer og fuktighet. Denne Philips-skjermen oppfyller internasjonale IP-standarder for vann- og støvbestandighet og tåler vannsprut og støv som den utsettes for i hverdagen.

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

08/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Touch screen monitor

It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it

Fordeler

Great touch screen

Ulemper

Poor sound.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

28/01/2021

Italia

Italia

monitor touch ottimo

Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.

Fordeler

molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale

Ulemper

molti riflessi in ambienti molto luminoso

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  2. NTSC-område basert på CIE 1976

  3. sRGB-område basert på CIE 1931

  4. Materiale og tykkelse på hansken: Nitril (0,15 mm), Bomull (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  5. Se SmoothTouch i brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om hvilke operativsystemer som støtter berøringsfunksjonen.

  6. Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden

  7. EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.

  8. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.