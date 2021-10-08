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B-serien
16 (15,6 tommer / 39,6 cm diag.)
1366 x 768 HD
Denne Philips-skjermen bruker Projected Capacitive-teknologien med 10-punkters berøring for jevn respons. Nå kan du benytte deg av de nye mulighetene til berøringsbaserte programmer fullt ut og gi liv til eldre programmer. Skriv inn tekst med ti fingre, eller spill morsomme interaktive spill med venner. Samarbeid med kollegaer interaktivt på jobb eller i et skolemiljø, og øk produktiviteten og effektiviteten.
I alt annet enn perfekte miljøer må du ha en skjerm som er designet for å tåle vannsprut og støv fra hverdagslivet. Ingress Protection-standarden (IP) som er definert i den internasjonale standarden IEC 60529, brukes til å definere nivåer av tetningseffektivitet av elektriske kabinett mot fremmedlegemer og fuktighet. Denne Philips-skjermen oppfyller internasjonale IP-standarder for vann- og støvbestandighet og tåler vannsprut og støv som den utsettes for i hverdagen.
SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.
4.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
KoshNaranek
08/10/2021
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Touch screen monitor
It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it
Fordeler
Great touch screen
Ulemper
Poor sound.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
casadelcaffè
28/01/2021
Italia
monitor touch ottimo
Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.
Fordeler
molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale
Ulemper
molti riflessi in ambienti molto luminoso
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Materiale og tykkelse på hansken: Nitril (0,15 mm), Bomull (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Se SmoothTouch i brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om hvilke operativsystemer som støtter berøringsfunksjonen.
Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.