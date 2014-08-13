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Utgått

ColorVisionGul frontlyktpære for bil

12972CVPYS2

2.5

| (4) Anmeldelser

Ny stil med lys

ColorVision tilfører litt farge til biloptikken med blått, grønt, gult eller lilla. Disse nyskapende, fargede billyskildene er sertifisert for lovlig veibruk, slik at du kan tilpasse bilen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys.

Se alle fordeler

Tilfør litt farge

Ny stil med lys

  • Type lampe: H7

  • Pakke à: 2

  • 12 V, 55 W

Tilgjengelig i de mest populære typene lyskilder for bil: H4 og H7

Tilgjengelig i de mest populære typene lyskilder for bil: H4 og H7

Hvis du vil finne ut hvilken Philips ColorVision-lyskilde som passer til bilen din, kan du gå til www.philips.com/automotive

Sett farge på lysene i blått, grønt, gult eller lilla

Sett farge på lysene i blått, grønt, gult eller lilla

Philips ColorVision gjør det mulig å gi biloptikken et personlig preg i form av farge. Velg mellom blått, grønt, gult eller lilla, og tilpass turen.

Fargede lyskilder for bil som er sertifisert for bruk på offentlig vei

Fargede lyskilder for bil som er sertifisert for bruk på offentlig vei

ColorVision-lyskildene er i samsvar med alle ECE-forskrifter og leveres med et sertifiseringskort som viser at de er godkjent for veibruk. Ha det alltid med i bilen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.5

av 5

4

Anmeldelser

4
3

13/08/2014

Nederland

Nederland

Heerlijk goed helder licht met een eigen stijl qua kleurtje

Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

22/01/2016

Nederland

Nederland

Geen geel te bekennen

Vandaag met de garagemonteur vol verwachting deze gele lampen gemonteerd. Contact aan en kijken .... Helaas is er geen geel te herkennen. Het idee van een Franse auto voorzien van gele koplampen is in wit licht opgegaan. Helaas.

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

26/11/2015

Nederland

Nederland

Helaas weinig "color" te ontdekken en een korte levensduur..

Ik heb gekozen voor deze lamp omdat ik gele lampen mooi en warm licht vind geven en ik voorheen veel vertrouwen had in producten en service van Philips. Helaas voldeden deze lampen niet aan de verwachtingen: er valt weinig geel licht te ontdekken. Het lichtbeeld is redelijk goed, maar niet beter dan mijn eerdere H7-lampen. Daarbij gingen ze snel kapot en dat is voor zo'n relatief dure lamp geen pluspunt... Valt mij erg tegen, vooral gezien de prijs/kwaliteitverhouding. Aangezien de leverancier failliet is, heb ik ook geen garantie meer kunnen claimen bij de verkoper. Jammer en zuur. Kom op Philips, geef een herkansing!

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

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