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Utgått
12972CVPYS2
Ny stil med lys
ColorVision tilfører litt farge til biloptikken med blått, grønt, gult eller lilla. Disse nyskapende, fargede billyskildene er sertifisert for lovlig veibruk, slik at du kan tilpasse bilen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys.
Type lampe: H7
Pakke à: 2
12 V, 55 W
Hvis du vil finne ut hvilken Philips ColorVision-lyskilde som passer til bilen din, kan du gå til www.philips.com/automotive
Philips ColorVision gjør det mulig å gi biloptikken et personlig preg i form av farge. Velg mellom blått, grønt, gult eller lilla, og tilpass turen.
ColorVision-lyskildene er i samsvar med alle ECE-forskrifter og leveres med et sertifiseringskort som viser at de er godkjent for veibruk. Ha det alltid med i bilen.
2.5
av 5
4
Anmeldelser
nibbelke
13/08/2014
Nederland
Heerlijk goed helder licht met een eigen stijl qua kleurtje
Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Loorbach
22/01/2016
Nederland
Geen geel te bekennen
Vandaag met de garagemonteur vol verwachting deze gele lampen gemonteerd. Contact aan en kijken .... Helaas is er geen geel te herkennen. Het idee van een Franse auto voorzien van gele koplampen is in wit licht opgegaan. Helaas.
Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
JJvZ
26/11/2015
Nederland
Helaas weinig "color" te ontdekken en een korte levensduur..
Ik heb gekozen voor deze lamp omdat ik gele lampen mooi en warm licht vind geven en ik voorheen veel vertrouwen had in producten en service van Philips. Helaas voldeden deze lampen niet aan de verwachtingen: er valt weinig geel licht te ontdekken. Het lichtbeeld is redelijk goed, maar niet beter dan mijn eerdere H7-lampen. Daarbij gingen ze snel kapot en dat is voor zo'n relatief dure lamp geen pluspunt... Valt mij erg tegen, vooral gezien de prijs/kwaliteitverhouding. Aangezien de leverancier failliet is, heb ik ook geen garantie meer kunnen claimen bij de verkoper. Jammer en zuur. Kom op Philips, geef een herkansing!
Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp