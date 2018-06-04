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Utgått

ColorVisionBlå frontlyktpære for bil

12972CVPBS2

2.5

| (2) Anmeldelser

Ny stil med lys

ColorVision tilfører litt farge til biloptikken med blått, grønt, gult eller lilla. Disse nyskapende, fargede billyskildene er sertifisert for lovlig veibruk, slik at du kan tilpasse bilen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys.

Se alle fordeler

Tilfør litt farge

Ny stil med lys

  • Type lampe: H7

  • Pakke med: 2

  • 12 V, 55 W

Tilgjengelig i de mest populære typene lyskilder for bil: H4 og H7

Tilgjengelig i de mest populære typene lyskilder for bil: H4 og H7

Hvis du vil finne ut hvilken Philips ColorVision-lyskilde som passer til bilen din, kan du gå til www.philips.com/automotive

Sett farge på lysene i blått, grønt, gult eller lilla

Sett farge på lysene i blått, grønt, gult eller lilla

Philips ColorVision gjør det mulig å gi biloptikken et personlig preg i form av farge. Velg mellom blått, grønt, gult eller lilla, og tilpass turen.

Fargede lyskilder for bil som er sertifisert for bruk på offentlig vei

Fargede lyskilder for bil som er sertifisert for bruk på offentlig vei

ColorVision-lyskildene er i samsvar med alle ECE-forskrifter og leveres med et sertifiseringskort som viser at de er godkjent for veibruk. Ha det alltid med i bilen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.5

av 5

2

Anmeldelser

5
3
2

04/06/2018

Suisse

Suisse

kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!

kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

04/12/2014

Sverige

Sverige

Kvalitet men med dåliga egenskaper

Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

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