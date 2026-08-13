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Utgått
12899RX2
LED-RED [~P21/5W]
Antall lyskilder: 2
Rødt, intenst lys på 12 V
Avansert kjøretøysystem
Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer til andre personer i trafikken hvor kjøretøyet ditt skal, slik at du unngår kollisjoner. Når dårlige værforhold gir redusert sikt, er det enda viktigere at signallyset er klart og tydelig. Philips X-tremeUltinon LED-signallys gir en sterk dagslyseffekt og opptil 6000 K for ryggelys og posisjonslys. Med mer intense farger for bremse- og blinklys, LED-lys som slås på umiddelbart, og et jevnt, godt styrt lys kan du gi andre personer i trafikken nok tid til å reagere på bevegelsene dine.
Det viktigste med utvendige lys er å sørge for at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og økonomisk alternativ å skifte ut de utvendige lysene med LED-lamper. Oppgrader det utvendige lyset med et mer intenst rødt bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart, hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips utvendige LED-blinklys.
Glødepærer bruker noe tid på å lyse opp og oppnå maksimal effekt. LED lyser derimot opp umiddelbart. Differansen måles i brøkdeler av et sekund. Når du bråbremser, kan brøkdeler av et sekund være utslagsgivende. Ved 100 km/t tilsvarer for eksempel bare fire tideler av et sekund en reaksjonsavstand på 11 meter. Det tilsvarer omtrent 2,5 billengder før du rekker å reagere. Med Philips LED-bremselys vil bilføreren bak deg umiddelbart oppfatte at du bremser.
Anmeldelser
Du er ansvarlig for å sikre at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.