Kraftig, klart lys som peker akkurat dit du behøver det

Den beste bilbelysningen er ikke den som som bare produserer det sterkeste lyset. Å lage stadig klarere LED-lyskilder til biler er den enkle delen av jobben. Det er det du gjør med alt det ekstra lyset som betyr noe. Ukontrollert sterkt lys er ikke ideelt under kjøring og kan også gi farlig blending. Med SafeBeam-teknologi sikrer Philips LED-tåkelysene at lyset er konsentrert der du faktisk behøver det. Det samlede og nøyaktige strålemønsteret er utformet i henhold til trafikkforskriftene for halogenfrontlys. Med mer nøyaktig kontroll over lyset får du bedre sikt og blir en bedre sjåfør om natten.