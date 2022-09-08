ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.
  • Klarere. Hvitere. Sterkere.

Utgått

X-tremeUltinon LEDtåkelyskilde til bil

12834UNIX2

Klarere. Hvitere. Sterkere.
Philips X-tremeUltinon LED-tåkelys har førsteklasses LUXEON LED med 6000 kelvin. Vår patenterte SafeBeam-teknologi projiserer 200 % klarere lys akkurat der du trenger det. Laget for å vare med avansert AirFlux-design.
Se alle fordeler

Klare, hvite LED-tåkelys som gir en eksklusiv stil

Klarere. Hvitere. Sterkere.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6 000 K

  • + 200 % klarere lys

  • Avansert kjøretøysystem

Fargetemperatur på 6000 kelvin gir klart hvitt lys

Ved å benytte kjøretøytilpasset LUXEON-teknologi gir Philips X-tremeUltinon LED-tåkelysene dagslyslignende lys med en fargetemperatur på opptil 6000 kelvin. Med bedre sikt klarer du lettere å oppdage hindringer og beregne den optimale kjørelinjen. Bedre lys betyr også at man slipper å anstrenge øynene for å se terrenget, noe som gir en mer behagelig og spennende kjøreopplevelse i mørket.

Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

På samme måte som øynene er sjelens speil, sier frontlysene mye om bilen din. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe ny bil, er oppgradering av frontlysene en av de smarteste måtene du kan bruke pengene dine på. Bilen din forteller hvem du er, så send et kraftig signal med Philips LED-tåkelys. I stedet for gult lys får du et klart, hvitt og moderne lys. For å signalisere kvalitet velger smarte sjåfører de uovertrufne Philips LED-tåkelysene.

Kraftig, klart lys som peker akkurat dit du behøver det

Kraftig, klart lys som peker akkurat dit du behøver det

Den beste bilbelysningen er ikke den som som bare produserer det sterkeste lyset. Å lage stadig klarere LED-lyskilder til biler er den enkle delen av jobben. Det er det du gjør med alt det ekstra lyset som betyr noe. Ukontrollert sterkt lys er ikke ideelt under kjøring og kan også gi farlig blending. Med SafeBeam-teknologi sikrer Philips LED-tåkelysene at lyset er konsentrert der du faktisk behøver det. Det samlede og nøyaktige strålemønsteret er utformet i henhold til trafikkforskriftene for halogenfrontlys. Med mer nøyaktig kontroll over lyset får du bedre sikt og blir en bedre sjåfør om natten.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.