ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Føl deg trygg og kjør trygt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Føl deg trygg og kjør trygt
  • Føl deg trygg og kjør trygt
  • Føl deg trygg og kjør trygt
  • Føl deg trygg og kjør trygt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Føl deg trygg og kjør trygt
  • Føl deg trygg og kjør trygt
  • Føl deg trygg og kjør trygt

VisionPlusBedre sikkerhet og komfort

12498VPB2

Føl deg trygg og kjør trygt
VisionPlus-lyskilder produserer sterkere lyseffekt sammenlignet med det som er standard. VisionPlus er valget for førere som er opptatt av ytelse og sikker kjøring. De gir både høy ytelse og mye for pengene og er det rette valget for krevende førere.
Se alle fordeler

Overlegen kvalitet og bedre sikt

Føl deg trygg og kjør trygt

  • Type lampe: P21W

  • 12 V, 21 W

  • Opptil 60 % bedre sikt

  • Ultramotstandsdyktig billys

  • Antall lyskilder: 2

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner

Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner

Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon? Philips Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke funksjoner: fjernlys, nærlys, tåkelys foran, blinklys foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys, tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, kupélys.

Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.