Philips' støtte Hvordan kan jeg forhindre at melk søler fra Philips Avent håndfri brystpumpe?

Brystpumpen kan søle melk på grunn av feil montering av brystskjoldet og koppen. Forbindelsen mellom brystskjoldet og koppen må være helt forseglet og lukket.

Kontroller at felgen rulles helt over kantene på oppsamlingskoppen under monteringen.

Bildene nedenfor viser hva du skal se etter og hva du skal unngå: Hvordan monterer jeg Philips Avent håndfri brystpumpe? Se en kort video om hvordan du monterer Philips Avent håndfri brystpumpe. Hvordan heller jeg melken i en annen beholder? For å unngå lekkasje mens du heller brystmelken fra oppsamlingskoppen i en annen beholder, må du ikke fjerne brystskjoldet fra koppen. Brystskjoldet har en helletut på toppen. Bruk den til å tømme koppen helt når du heller melk i en annen beholder eller en oppbevaringspose for brystmelk.