Hvordan kan jeg forhindre at melk søler fra Philips Avent håndfri brystpumpe?

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Brystpumpen kan søle melk på grunn av feil montering av brystskjoldet og koppen. Forbindelsen mellom brystskjoldet og koppen må være helt forseglet og lukket.
Kontroller at felgen rulles helt over kantene på oppsamlingskoppen under monteringen.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCD553/11 , SCF439/01 , SCF531/11 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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