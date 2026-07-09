Kan jeg bruke en USB-adapter til å lade Philips OneBlade?

For sikker og effektiv lading av OneBlade må du sørge for at USB-adapteren oppfyller følgende spesifikasjoner:

Inngangsspenning: 100–240 V.

Utgangsspenning: 5 V.

Utgangseffekt: 1 A eller høyere.

Hvis du har tenkt å lade OneBlade i et miljø med mye fuktighet ( for eksempel et bad), må du alltid bruke en sprutsikker (IPX4*-klassifisert) adapter.

Du finner disse spesifikasjonene på selve adapteren (se eksemplet nedenfor) eller i dokumentasjonen du mottok da du kjøpte adapteren.

*Tips: X i IPX4 er en plassholder, og et annet siffer kan vises (f.eks. IP24 eller IP44) i beskrivelsen av en adapter. Så lenge det andre sifferet etter IP er 4, klassifiseres adapteren som sprutsikker.