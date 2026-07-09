Kan jeg bruke en USB-adapter til å lade Philips OneBlade?
Nei, bare USB-adaptere som oppfyller bestemte spesifikasjoner, skal brukes til å koble Philips OneBlade til stikkontakten. Bruk av feil type adapter kan skade enheten.
Se informasjonen nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.
For sikker og effektiv lading av OneBlade må du sørge for at USB-adapteren oppfyller følgende spesifikasjoner:
Inngangsspenning: 100–240 V.
Utgangsspenning: 5 V.
Utgangseffekt: 1 A eller høyere.
Hvis du har tenkt å lade OneBlade i et miljø med mye fuktighet ( for eksempel et bad), må du alltid bruke en sprutsikker (IPX4*-klassifisert) adapter.
Du finner disse spesifikasjonene på selve adapteren (se eksemplet nedenfor) eller i dokumentasjonen du mottok da du kjøpte adapteren.
*Tips: X i IPX4 er en plassholder, og et annet siffer kan vises (f.eks. IP24 eller IP44) i beskrivelsen av en adapter. Så lenge det andre sifferet etter IP er 4, klassifiseres adapteren som sprutsikker.
Ja, du kan få en egnet adapter direkte fra Philips. Tilgjengeligheten varierer avhengig av hvor du befinner deg: