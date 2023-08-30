Hvordan avkalker jeg Philips' tøydamper/alt-i-ett-løsning?

Informasjonen nedenfor gjelder kun for: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000-serien (GC800, GC801, GC810).



Merk: Hvis tøydamperen brukes regelmessig, bør den tømmes for kalk ca. én gang i måneden. Hvis vannet der du bor er svært hardt, bør dette gjøres oftere.

Koble fra tøydamperen, og la den kjøle seg helt ned (i minst én time). Ta av dekselet som er merket med «De-Calc». Hold tøydamperen over vasken, fjern gummistopperen, og rist enheten forsiktig for å tømme den for vann og kalkbelegg. Sett stopperen og dekselet tilbake på plass. Gjenta denne prosessen én gang, eller om nødvendig flere ganger, i måneden.

Viktig: Du må ikke helle vann, eddik, avkalkingsmidler eller andre kjemikalier i tøydamperen.