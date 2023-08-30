Hvordan avkalker jeg Philips' tøydamper/alt-i-ett-løsning?

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Les artikkelen nedenfor for å finne modellen til Philips' tøydamper/alt-i-ett-løsning og følge den riktige avkalkingsrutinen.
Håndholdt dampenhet:
Du kan se i brukerhåndboken eller se modellnummeret under vannbeholderen, på baksiden av håndtaket eller under dampenheten (se bilde A og B), for å finne modellen til den håndholdte Philips-dampenheten og følge riktig avkalkingsrutine nedenfor. Eksempler på modellnumre: STH7030/10, GC801/10.
Stativdampenhet:
Du kan se i brukerhåndboken eller se modellnummeret under stativet (se bilde C), for å finne modellen til den håndholdte Philips-dampenheten og følge riktig avkalkingsrutine nedenfor. Eksempler på modellnumre: STE3170/80, GC482/27.
Over tid kan det bygge seg opp kalkavleiringer i apparatet. Jo hardere vannet er i ditt område, desto raskere bygger kalkavleiringene seg opp og blir harde. Ved å avkalke Philips-tøydamperen hver 1–2 måned kan du forhindre brune flekker, brunt vann og lekkasje. Regelmessig rengjøring gjør at du beholder det beste dampnivået og forlenger levetiden til apparatet.
Informasjonen nedenfor gjelder kun for: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000-serien (GC800, GC801, GC810).
Merk: Hvis tøydamperen brukes regelmessig, bør den tømmes for kalk ca. én gang i måneden. Hvis vannet der du bor er svært hardt, bør dette gjøres oftere.
Informasjonen nedenfor gjelder kun for: 7000-serien (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Merk: Hvis tøydamperen brukes regelmessig, bør den tømmes for kalk ca. én gang i måneden. Hvis vannet der du bor er svært hardt, bør dette gjøres oftere.
Informasjonen nedenfor gjelder kun for: Alt-i-ett 8600-serien (AIS8540) | Alt-i-ett 8000-serien (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-i-1 (GC617, GC618).
På grunn av Philips' patenterte motordesign trenger du ikke å avkalke apparatet. Vekten vil automatisk bli nullet ut og lagret internt i basen på apparatet. Vi har utformet dette rommet spesielt for å oppbevare vekten, slik at du ikke trenger å gjøre noe mer.
Du kan dampe så mye du vil med vanlig springvann eller destillert/avsaltet vann hvis du bor i et område med hardt vann (du kan også bruke 50 % demineralisert vann blandet med springvann).
Informasjonen nedenfor gjelder kun for: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Informasjonen nedenfor gjelder kun for: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x og GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), 3000-serien (STE31xx).
Informasjonen nedenfor gjelder kun for: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Merk: Hvis tøydamperen brukes regelmessig, bør den avkalkes annenhver uke.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: GC527/20R1 , GC365/80R1 , GC800/80R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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