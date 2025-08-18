Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Kontroller slitasjeindikatoren på OneBlade for å finne ut når du skal skifte bladet. Når utskiftingssymbolet er godt synlig, er det på tide å skifte blad. Hvert blad skal i gjennomsnitt vare i omtrent fire måneder, men dette kan variere avhengig av rutinen din.
Du kan også spore tilstanden til bladet i Philips OneBlade-appen.
Tips: OneBlade-intimblader kan avvike fra veiledningen nedenfor, fordi hudbeskytteren kan hindre at utskiftingssymbolet blir synlig. Hvert blad er designet for å vare omtrent fire måneder, men dette vil variere basert på rutinen din, og du bør bytte bladet hvis du merker redusert ytelse i løpet av denne tiden.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP1924/20 , QP1924/24 , QP1424/65 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Kan jeg bruke Philips OneBlade vått eller tørt?
Når bør jeg skifte bladet på Philips OneBlade?
Hvordan bruker jeg OneBlade på kroppen min?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvorfor følger det ikke med noen adapter med produktet?
Hva kan jeg bruke til å lade Philips-produkter med USB-lading?