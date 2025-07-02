Philips' støtte Hvordan bruker jeg OneBlade på kroppen min?

Du kan bruke Philips OneBlade til å trimme, barbere og style kroppshår, også på intime områder. For å barbere større områder av kroppen, for eksempel bena, armene eller overkroppen, kan du bruke det vanlige OneBlade-bladet med hvilket som helst tilbehør. Bruk tilbehøret nedenfor for trimming og barbering av sensitive områder som lysken eller armhulene.

Tips: Du kan kjøpe et OneBlade Body-sett fra nettbutikken vår. Body-settet er kompatibelt med alle OneBlade-modeller, inkludert OneBlade Pro og OneBlade Norelco.



Merk: Philips OneBlade er utformet for å trimme og barbere ansikts- og kroppshår. Den er ikke ment å trimme eller barbere håret på hodet (hodebunnen). Se Philips' utvalg av hårklippere og multi-groomer-enheter for å finne et produkt som passer til hår på hodet.



Barbering med OneBlade Intimate Philips OneBlade Intimate-kniver gir en tett barbering samtidig som sjansen for kutt reduseres.



Tips til barbering for menn: Når du barberer pungen, er det viktig å bruke fingrene på den frie hånden for å spre huden og holde den så stram som mulig. Dette gir en glatt overflate som bladet kan gli over, noe som gir bedre barberingsresultater og redusert risiko for kutt. Barber pungen en del av gangen, og pass på å holde huden stram og så rynkefri som mulig.



Tips til barbering for kvinner: Når du barberer innsiden av de ytre kjønnsleppene, må du strekke de ytre kjønnsleppene slik at bladet ikke kan komme i kontakt med de indre kjønnsleppene. Beskytt de indre kjønnsleppene dine med den frie hånden din.



Følg trinnene nedenfor for å barbere deg med hudbeskyttelsestilbehøret:



1. Fest Intimate-bladet til OneBlade-håndtaket.

2. Trykk på av/på-knappen for å slå på enheten.

3. Bruk den ledige hånden til å dra i et lite hudområde med to fingre for å strekke huden og få hårene til å stå oppreist. Bare plasser bladet på utstrukket hud. Du finner mer informasjon i tipsene over.

4. Kontroller at bladet er i fullstendig kontakt med huden og ikke holdes i en vinkel.

5. Beveg apparatet sakte med lett trykk. Mens du fortsetter, må du sørge for at huden forblir strukket så lenge du barberer deg.



Når du er ferdig med barberingen, slår du av enheten og rengjør den grundig.



Se vanlige spørsmål under «Hvordan rengjør jeg OneBlade?» for detaljerte instruksjoner.

Barbering med beskyttelse for sensitiv hud Når du trimmer og barberer sensitive områder, må du sørge for at du rengjør håret før du begynner. Beskyttelsen for sensitiv hud gir en tett barbering samtidig som den reduserer sjansen for kutt.



Slik bruker du beskyttelsen for sensitiv hud:



1. Fest beskyttelsen for sensitiv hud til bladet på enheten, og trykk forsiktig til den klikker på plass.



2. Gjør smidige, jevne bevegelser med OneBlade. Beveg barbermaskinen frem og tilbake for å sikre at du får med deg håret som vokser i forskjellige retninger. Når det er nødvendig, strekk huden med den frie hånden for å barbere rynkete områder, som pungen.



3. Når barberingen er fullført, fjerner du tilbehøret fra apparatet. Skyll av og rengjør både tilbehøret og OneBlade med lunkent vann.

Barbering med kroppskammen Kroppskammen trimmer kroppshårene til en lengde på 5 mm (3/16 tommer). Ikke bruk samme kam i ansiktet og andre kroppsdeler av hygieniske årsaker.



Slik bruker du kroppskammen:



1. Fest kroppskammen til bladet på OneBlade, og trykk forsiktig til den klikker på plass.

2. Barber med kroppskammen festet. Barber mot hårets vekstretning for best mulig ytelse.

3. Når barberingen er fullført, fjerner du tilbehøret fra apparatet. Skyll av og rengjør både tilbehøret og OneBlade med lunkent vann.