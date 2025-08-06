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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Alle Philips OneBlade-modeller kan brukes på våt eller tørr hud, med barberingsgel eller skum, eller til og med i badekaret eller dusjen.
Selv om tørr barbering ofte gir bedre resultater (fordi vått hår fester seg til huden), kan du barbere deg slik du foretrekker. Hvis du velger å bruke barberskum eller gel, må du skylle bladet med vann regelmessig for best resultat.
Tips: Selv om noen produkter inneholder et deksel for ladeporten, er ikke dette tilfellet for Philips OneBlade. Du kan bruke OneBlade i badekaret eller dusjen uten å dekke ladeporten.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP1924/20 , QP1324/20 , QP1424/65 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Kan jeg bruke Philips OneBlade vått eller tørt?
Hvordan bruker jeg OneBlade på kroppen min?
Når bør jeg skifte bladet på Philips OneBlade?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvorfor følger det ikke med noen adapter med produktet?
Hva kan jeg bruke til å lade Philips-produkter med USB-lading?