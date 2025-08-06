ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Kan jeg bruke Philips OneBlade vått eller tørt?

Alle Philips OneBlade-modeller kan brukes på våt eller tørr hud, med barberingsgel eller skum, eller til og med i badekaret eller dusjen.

Selv om tørr barbering ofte gir bedre resultater (fordi vått hår fester seg til huden), kan du barbere deg slik du foretrekker. Hvis du velger å bruke barberskum eller gel, må du skylle bladet med vann regelmessig for best resultat.

Tips: Selv om noen produkter inneholder et deksel for ladeporten, er ikke dette tilfellet for Philips OneBlade. Du kan bruke OneBlade i badekaret eller dusjen uten å dekke ladeporten. 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP1924/20 , QP1324/20 , QP1424/65 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside