Hvor er modell-/serienummeret til Philips-støvsugeren?

Du finner modellnummeret og serienummeret til Philips-støvsugeren på en plate. Avhengig av modellen din er typeplaten plassert:

på bunnen

under støvbeholderen

på baksiden av den håndholdte enheten eller

bak vannbeholderen på enheten

Modellnummeret er for det meste plassert i øvre venstre hjørne. Det begynner med to store bokstaver etterfulgt av fire sifre. For eksempel FC9192/xx eller XW9385/xx.Serienummeret er for det meste nederst i høyre hjørne. Det består av fire sifre: De to første sifrene angir året, de to andre sifrene angir ukenummeret. For eksempel 1850 eller 1734. I noen tilfeller er S/N trykt foran serienummeret.