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Philips' støtte

Hvor er modell-/serienummeret til Philips-støvsugeren?

Hvis du lurer på hvordan du finner modell- og serienummeret til Philips-støvsugeren, kan du finne informasjon om dette nedenfor.

Hvor er modell-/serienummeret til Philips-støvsugeren?

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC6826/01R1 , FC8242/09R1 , XC3031/01R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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