Hvor er modell-/serienummeret til Philips-støvsugeren?
Hvis du lurer på hvordan du finner modell- og serienummeret til Philips-støvsugeren, kan du finne informasjon om dette nedenfor.
Du finner modellnummeret og serienummeret til Philips-støvsugeren på en plate. Avhengig av modellen din er typeplaten plassert:
på bunnen
under støvbeholderen
på baksiden av den håndholdte enheten eller
bak vannbeholderen på enheten
Modellnummeret er for det meste plassert i øvre venstre hjørne. Det begynner med to store bokstaver etterfulgt av fire sifre. For eksempel FC9192/xx eller XW9385/xx.
Serienummeret er for det meste nederst i høyre hjørne. Det består av fire sifre: De to første sifrene angir året, de to andre sifrene angir ukenummeret. For eksempel 1850 eller 1734. I noen tilfeller er S/N trykt foran serienummeret.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:FC6826/01R1 , FC8242/09R1 , XC3031/01R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›