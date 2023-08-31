Hvordan bytte batteri på en trådløs AquaTrio-støvsuger fra Philips

Hvis du har en SpeedPro- eller SpeedPro Max-støvsuger (se etter om ett av disse navnene er trykket på røret), kan du bytte batteriet hos et Philips-servicesenter eller hos vår kundeservice. Du kan få mer hjelp ved å ta kontakt med oss på www.philips.com/support .

Hvis du har en trådløs støvsuger i seriene 8000, 7000 eller 3000 (der teksten SpeedPro eller SpeedPro Max ikke er nevnt på røret), kan du fjerne det oppladbare batteriet fra apparatet selv, og kjøpe et nytt fra nettstedet vårt ved å søke i søkevinduet etter XV1797 for 8000- og 7000-serien eller XV1633/01 for 3000-serien. For trådløse støvsugere i 2000-serien er det ikke mulig å kjøpe et nytt batteri på Internett. Du kan få mer hjelp ved å ta kontakt med oss på www.philips.com/support.

Før du tar ut batteriet, må du kontrollere at apparatet er koblet fra stikkontakten, og at batteriet er helt tomt. Ta alle nødvendige sikkerhetsregler når du kaster batterier.

Følg instruksjonene nedenfor når du skal ta ut det oppladbare batteriet.

Koble apparatet fra stikkontakten, og la det gå til motoren stopper. Trykk på opplåsingsknappen, og trekk batteriet ut av apparatet.