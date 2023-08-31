ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Hvordan bytte batteri på en trådløs AquaTrio-støvsuger fra Philips

Hvis du vil finne ut om og hvordan du bytter batteriene i den trådløse støvsugeren fra Philips, kan du se røret på apparatet for å kontrollere modellen og lese artikkelen nedenfor.
 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XC3131/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside