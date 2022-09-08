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XC3131/61
Digital motor
LED-munnstykke
Støvsuger og tørker samtidig
Inkludert tilbehør
Vår kraftige teknologi gir optimal effektivitet og perfekt resultat. Den er laget for å fange opp store mengder støv, og den sikrer samtidig at du får opptil 60 minutter brukstid i normal modus og 15 minutter i turbomodus.
Den digitale motoren sørger for at den trådløse støvsugeren er både slitesterk og kraftig.
Vil du rengjøre uten å måtte lade innimellom? Det avtakbare batteriet lar deg bytte til et oppladet batteri og fortsette støvsugingen nesten umiddelbart ⁴.
Anmeldelser
¹ Eco-modus, kun håndholdt.
² I turbomodus, på harde gulv.
³ Partikkelstørrelse på > 0,5 μm.
⁴ Ekstra batteri selges separat: XV1635.