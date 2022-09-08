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  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
  • Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.

3000 SeriesTrådløs støvsuger

XC3131/61

Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.
Rengjør gulvene dine grundig på én gang med Philips Cordless Vacuum 3000-serien. Vår LED-dyse avslører skjult støv og smuss før det fanges opp med PowerCyclone 8-teknologi. Opptil 60 minutters driftstid¹ gjør det enkelt å rengjøre hjemmet ditt
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Kjører i opptil 60 min¹ og veileder med LED-dysen

Avslør skjult støv. Fjern det på én gang.

  • Digital motor

  • LED-munnstykke

  • Støvsuger og tørker samtidig

  • Inkludert tilbehør

PowerCyclone 8 fjerner støv med optimal batteribruk.

PowerCyclone 8 fjerner støv med optimal batteribruk.

Vår kraftige teknologi gir optimal effektivitet og perfekt resultat. Den er laget for å fange opp store mengder støv, og den sikrer samtidig at du får opptil 60 minutter brukstid i normal modus og 15 minutter i turbomodus.

Digital motor for lang varighet.

Digital motor for lang varighet.

Den digitale motoren sørger for at den trådløse støvsugeren er både slitesterk og kraftig.

Avtakbart batteri på 25,2 volt som varer lenger.

Avtakbart batteri på 25,2 volt som varer lenger.

Vil du rengjøre uten å måtte lade innimellom? Det avtakbare batteriet lar deg bytte til et oppladet batteri og fortsette støvsugingen nesten umiddelbart ⁴.

Tekniske spesifikasjoner

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹ Eco-modus, kun håndholdt.

  2. ² I turbomodus, på harde gulv.

  3. ³ Partikkelstørrelse på > 0,5 μm.

  4. ⁴ Ekstra batteri selges separat: XV1635.