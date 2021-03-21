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Utgått

Original-radio

TAVS700/10

3.7

| (19) Anmeldelser

Ikoniske vibber

Autentisk 1950-tallsstil kombineres med moderne ytelse i denne strømdrevne Bluetooth-radioen. Trekabinettet, kobberbryterne og skjermen som kan dimmes, gjør denne enheten til det perfekte midtpunktet i alle rom. En digital radiomottaker gir klar dekning.

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Ikoniske vibber

  • Bluetooth®

  • Utgangseffekt på 20 W

Gitteret i koppertoner lar lyden strømme ut

Gitteret i koppertoner lar lyden strømme ut

Klassisk trekabinett. Detaljer fra 1950-tallet.

Denne Bluetooth-radioen er en hyllest til den klassiske Philips Philetta 254 bordradioen. Det klassiske trekabinettet oser av sjarm. 1950-tallsdetaljene på de doble kontrollknappene og høyttalergitteret tar deg tilbake til den tiden da jazz og rock’n’roll dominerte radiobølgene.

Vekt 2,55 kg

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

19

Anmeldelser

21/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Has great features

Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.

Fordeler

Good sound

Ulemper

Nil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAVS700 Original radio

Bruksdato 2021-02-20

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAVS700 Original radio

Bruksdato 2021-02-20

19/10/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.

Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.

Fordeler

Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.

Ulemper

Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAVS700 Original-Radio

Bruksdato 2020-06-19

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAVS700 Original-Radio

Bruksdato 2020-06-19

16/02/2022

España

España

Bekreftet kjøper

Si te gusta lo retro, este es tu producto

Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.

Fordeler

A parte de altavoz también tiene radio

Ulemper

Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAVS700 Radio Original

Bruksdato 2021-01-16

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAVS700 Radio Original

Bruksdato 2021-01-16

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