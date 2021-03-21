Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
TAVS700/10
Ikoniske vibber
Autentisk 1950-tallsstil kombineres med moderne ytelse i denne strømdrevne Bluetooth-radioen. Trekabinettet, kobberbryterne og skjermen som kan dimmes, gjør denne enheten til det perfekte midtpunktet i alle rom. En digital radiomottaker gir klar dekning.
Bluetooth®
Utgangseffekt på 20 W
Gitteret i koppertoner lar lyden strømme ut
Denne Bluetooth-radioen er en hyllest til den klassiske Philips Philetta 254 bordradioen. Det klassiske trekabinettet oser av sjarm. 1950-tallsdetaljene på de doble kontrollknappene og høyttalergitteret tar deg tilbake til den tiden da jazz og rock’n’roll dominerte radiobølgene.
3.7
av 5
19
Anmeldelser
MANNZS
21/03/2021
United Kingdom
Has great features
Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.
Fordeler
Good sound
Ulemper
Nil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAVS700 Original radio
Bruksdato 2021-02-20
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAVS700 Original radio
Bruksdato 2021-02-20
noda
19/10/2020
Deutschland
Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.
Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.
Fordeler
Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.
Ulemper
Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAVS700 Original-Radio
Bruksdato 2020-06-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAVS700 Original-Radio
Bruksdato 2020-06-19
Difrapeba
16/02/2022
España
Bekreftet kjøper
Si te gusta lo retro, este es tu producto
Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.
Fordeler
A parte de altavoz también tiene radio
Ulemper
Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAVS700 Radio Original
Bruksdato 2021-01-16
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAVS700 Radio Original
Bruksdato 2021-01-16