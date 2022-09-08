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TAVS500/00
Og alt det der
Et utseende som varmer hjertet. Lyd som får føttene til å bevege på seg. Denne store, retroinspirerte Bluetooth-høyttaleren gir deg ti timers avspillingstid, kraftig bass og aux-in-tilkobling som passer med alle kilder. Med autentiske 1950-tallsdetaljer får du tidløs magi med i miksen.
Bluetooth®
Utgangseffekt på 10 W
10 timers avspillingstid
Denne Bluetooth-høyttaleren i retrostil ser ut som om den er tatt rett ut av 1950-tallet. Det klassiske kabinettet i tre. Volumkontrollbryteren og høyttalergitteret i kobbertoner. Detaljer fra da jazz var populært og rock’n’roll var nytt.
Batteriet gir deg ti timer avspillingstid fra et fulladet batteri. Ladingen tar cirka fire timer og er enkelt å gjøre via den medfølgende mikro-USB-kabelen. Et enkelt trykk på Bluetooth-knappen er alt som kreves for at denne høyttaleren blir klar til å kobles til Bluetooth-enheten din.
Fra hip-hop til EDM. Selv om denne høyttaleren har jazz-stil, betyr det ikke det er alt den kan spille. uansett hva du hører på, gir den 3" fulltonedriveren klar og detaljert lyd. En bassrefleksport fyller de dype tonene, noe som gir deg rund, kraftig bassrespons.
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