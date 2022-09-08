Klar, detaljert lyd. 3" fulltonedriver.

Fra hip-hop til EDM. Selv om denne høyttaleren har jazz-stil, betyr det ikke det er alt den kan spille. uansett hva du hører på, gir den 3" fulltonedriveren klar og detaljert lyd. En bassrefleksport fyller de dype tonene, noe som gir deg rund, kraftig bassrespons.