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Utgått
TAVS300/00
Moderne klassiker
Spill slik du vil. Denne Bluetooth-høyttaleren gir deg bærbar lyd i en klassisk pakke. Du får 10 timers avspillingstid, klar lyd samt aux-inngang slik at du kan koble til de kildene du selv ønsker. Autentiske 50-tallsdetaljer i tre og messing gir det hele et tidløst preg.
Bluetooth®
Utgangseffekt på 4 W
10 timers avspillingstid
Denne Bluetooth-høyttaleren i retrostil ser ut som om den er tatt rett ut av 1950-tallet. Det klassiske kabinettet i tre. Volumkontrollbryteren og høyttalergitteret i kobbertoner. Detaljer fra da jazz var populært og rock’n’roll var nytt.
Batteriet gir deg ti timer avspillingstid fra et fulladet batteri. Ladingen tar cirka fire timer og er enkelt å gjøre via den medfølgende mikro-USB-kabelen. Et enkelt trykk på Bluetooth-knappen er alt som kreves for at denne høyttaleren blir klar til å kobles til Bluetooth-enheten din.
Fra klassisk til elektronika. Selv om denne høyttaleren ser ut som jazz, betyr det ikke at den bare egner seg til å spille jazz. Uansett hva du lytter til, gir den 1,75-tommers fulltonedriveren deg klar og tydelig lyd. Et passivt element hever bassen, slik at du får en behagelig slagkraft i de lave tonene.
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