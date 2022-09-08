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Utgått

Trådløs høyttaler

TAVS300/00

Moderne klassiker

Spill slik du vil. Denne Bluetooth-høyttaleren gir deg bærbar lyd i en klassisk pakke. Du får 10 timers avspillingstid, klar lyd samt aux-inngang slik at du kan koble til de kildene du selv ønsker. Autentiske 50-tallsdetaljer i tre og messing gir det hele et tidløst preg.

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Moderne klassiker

  • Bluetooth®

  • Utgangseffekt på 4 W

  • 10 timers avspillingstid

Klassisk trekabinett. Detaljer fra 1950-tallet.

Denne Bluetooth-høyttaleren i retrostil ser ut som om den er tatt rett ut av 1950-tallet. Det klassiske kabinettet i tre. Volumkontrollbryteren og høyttalergitteret i kobbertoner. Detaljer fra da jazz var populært og rock’n’roll var nytt.

10 timers avspillingstid

Batteriet gir deg ti timer avspillingstid fra et fulladet batteri. Ladingen tar cirka fire timer og er enkelt å gjøre via den medfølgende mikro-USB-kabelen. Et enkelt trykk på Bluetooth-knappen er alt som kreves for at denne høyttaleren blir klar til å kobles til Bluetooth-enheten din.

Klar, detaljert lyd. 1,75" fulltonedriver.

Fra klassisk til elektronika. Selv om denne høyttaleren ser ut som jazz, betyr det ikke at den bare egner seg til å spille jazz. Uansett hva du lytter til, gir den 1,75-tommers fulltonedriveren deg klar og tydelig lyd. Et passivt element hever bassen, slik at du får en behagelig slagkraft i de lave tonene.

Tekniske spesifikasjoner

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