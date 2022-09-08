Klar, detaljert lyd. 1,75" fulltonedriver.

Fra klassisk til elektronika. Selv om denne høyttaleren ser ut som jazz, betyr det ikke at den bare egner seg til å spille jazz. Uansett hva du lytter til, gir den 1,75-tommers fulltonedriveren deg klar og tydelig lyd. Et passivt element hever bassen, slik at du får en behagelig slagkraft i de lave tonene.