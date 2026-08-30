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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro

Ny

RetroBluetooth®-platespiller

TAV5000/10

The Stevie Pro

La musikken spille med den retroinspirerte Bluetooth®-platespilleren med innebygde 2-veis høyttalere. Stevie Pro gir større, klarere og mer romslig stereolyd til platene du spiller og låtene du strømmer.

Se alle fordeler

The Stevie Pro

  • Retrodesign, moderne lyd

  • 2-hastighets platespiller

  • Bluetooth® 6.0

  • 2-veis bassreflekshøyttalere

Utseende fra den gang, lyd fra nå

Den ser kanskje ut som platespilleren til onkelen din, men med fyldig, varm lyd og moderne funksjonalitet er denne platespilleren helt i takt med tiden. Alt-i-ett-designet passer perfekt på skrivebord og skjenker – i tillegg får du Bluetooth®-tilkobling og den praktiske tilhørende appen vår til vinylplatene dine.

Fyldigere og dypere stereolyd. 2-veis bassreflekshøyttalere

The Stevie Pro kan virkelig trøkke til. Innebygde 2-veis bassreflekshøyttalere fyller rommet med luftige høye toner, uttrykksfull mellomtone og dyp, kraftig bass. Dynamikken er presis, lydbildet er bredt, og effekten er kraftig nok til å fylle et lite rom.

2-trinns remdrevet platespiller. Komponenter av høy kvalitet

Fra funn i platekassene til de mest verdifulle begrensede utgavene dine – du kan spille vinyl på 33 1/3 eller 45 rpm på den formstøpte aluminiumstallerkenen. En motvektbalansert tonearm i aluminium og en utskiftbar Audio-Technica-stift følger rillene helt riktig, mens automatisk stopp hindrer platene i å fortsette å snurre når de er ferdigspilt.

Tekniske spesifikasjoner

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmerket og -logoene er varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.