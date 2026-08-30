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Ny
TAV5000/10
The Stevie Pro
La musikken spille med den retroinspirerte Bluetooth®-platespilleren med innebygde 2-veis høyttalere. Stevie Pro gir større, klarere og mer romslig stereolyd til platene du spiller og låtene du strømmer.
Retrodesign, moderne lyd
2-hastighets platespiller
Bluetooth® 6.0
2-veis bassreflekshøyttalere
Den ser kanskje ut som platespilleren til onkelen din, men med fyldig, varm lyd og moderne funksjonalitet er denne platespilleren helt i takt med tiden. Alt-i-ett-designet passer perfekt på skrivebord og skjenker – i tillegg får du Bluetooth®-tilkobling og den praktiske tilhørende appen vår til vinylplatene dine.
The Stevie Pro kan virkelig trøkke til. Innebygde 2-veis bassreflekshøyttalere fyller rommet med luftige høye toner, uttrykksfull mellomtone og dyp, kraftig bass. Dynamikken er presis, lydbildet er bredt, og effekten er kraftig nok til å fylle et lite rom.
Fra funn i platekassene til de mest verdifulle begrensede utgavene dine – du kan spille vinyl på 33 1/3 eller 45 rpm på den formstøpte aluminiumstallerkenen. En motvektbalansert tonearm i aluminium og en utskiftbar Audio-Technica-stift følger rillene helt riktig, mens automatisk stopp hindrer platene i å fortsette å snurre når de er ferdigspilt.
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