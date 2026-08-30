Utseende fra den gang, lyd fra nå

Den ser kanskje ut som platespilleren til onkelen din, men med fyldig, varm lyd og moderne funksjonalitet er denne platespilleren helt i takt med tiden. Alt-i-ett-designet passer perfekt på skrivebord og skjenker – i tillegg får du Bluetooth®-tilkobling og den praktiske tilhørende appen vår til vinylplatene dine.