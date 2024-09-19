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Hør lydene tydelig
Hør lydene perfekt. Disse ekte trådløse hodetelefonene bruker drivere på 13 mm for fyldig lyd og kraftig bass og en AI-mikrofon for klare samtaler. Med IPX4-sprut- og -svettebestandighet, og et ladeetui i lommestørrelse for 15 timers spilletid.
Tydelig samtalekvalitet
13 mm drivere for bass med trykk
Ergonomisk design for komfort
IPX4 sprut-/svettebestandig
Hør lydene dine slik de er ment å høres. Disse hodetelefonene bruker spesialutformede, 13 mm dynamiske drivere for å gi deg en fantastisk lytteopplevelse. Driverne har høy effektkapasitet som forbedrer dynamikken og bassen, slik at du aldri går glipp av en eneste takt.
Uansett hvor lang dagen er, har disse hodetelefonene det du trenger. Du får 5 timers avspillingstid og 10 ekstra timer med det praktiske ladeetuiet i lommeformat.
Ikke la lyder fra omverden forstyrre lyttingen. Disse hodetelefonene har en AI-mikrofon som bruker en avansert AI-algoritme til å filtrere ut støyen du ikke vil høre, og sikre tydelig samtalekvalitet. Hør hverandre klart og tydelig hver gang.
4.1
av 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
ACHILLES 28
19/09/2024
Deutschland
Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang
Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.
Fordeler
Is perfekt für unterwegs
Ulemper
Keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Bruksdato 2024-08-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Bruksdato 2024-08-19
Halstuch 87
27/04/2024
Deutschland
Bekreftet kjøper
Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.
Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.
Fordeler
Lange Akku laufzeit.
Ulemper
Keine.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Bruksdato 2023-03-27
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Bruksdato 2023-03-27
Aerith
27/03/2024
Deutschland
Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr
Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht
Fordeler
Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr
Ulemper
bisher ist mir nix negatives aufgefallen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Bruksdato 2024-02-27
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Bruksdato 2024-02-27
Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.