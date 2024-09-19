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Ekte trådløse hodetelefoner

TAT1138BK/00

4.1

| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Hvit
Hvit
Svart
Svart

Hør lydene tydelig

Hør lydene perfekt. Disse ekte trådløse hodetelefonene bruker drivere på 13 mm for fyldig lyd og kraftig bass og en AI-mikrofon for klare samtaler. Med IPX4-sprut- og -svettebestandighet, og et ladeetui i lommestørrelse for 15 timers spilletid.

Se alle fordeler

Hør lydene tydelig

  • Tydelig samtalekvalitet

  • 13 mm drivere for bass med trykk

  • Ergonomisk design for komfort

  • IPX4 sprut-/svettebestandig

Spesialutviklede 13 mm drivere for fyldig lyd og kraftfull bass

Hør lydene dine slik de er ment å høres. Disse hodetelefonene bruker spesialutformede, 13 mm dynamiske drivere for å gi deg en fantastisk lytteopplevelse. Driverne har høy effektkapasitet som forbedrer dynamikken og bassen, slik at du aldri går glipp av en eneste takt.

Ingen bekymringer. Opptil 15 timers avspillingstid med etuiet

Uansett hvor lang dagen er, har disse hodetelefonene det du trenger. Du får 5 timers avspillingstid og 10 ekstra timer med det praktiske ladeetuiet i lommeformat.

AI-mikrofon for tydelig samtalekvalitet

Ikke la lyder fra omverden forstyrre lyttingen. Disse hodetelefonene har en AI-mikrofon som bruker en avansert AI-algoritme til å filtrere ut støyen du ikke vil høre, og sikre tydelig samtalekvalitet. Hør hverandre klart og tydelig hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

3
2

19/09/2024

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang

Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.

Fordeler

Is perfekt für unterwegs

Ulemper

Keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Bruksdato 2024-08-19

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Bruksdato 2024-08-19

27/04/2024

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.

Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.

Fordeler

Lange Akku laufzeit.

Ulemper

Keine.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Bruksdato 2023-03-27

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Bruksdato 2023-03-27

27/03/2024

Deutschland

Deutschland

Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr

Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht

Fordeler

Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr

Ulemper

bisher ist mir nix negatives aufgefallen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Bruksdato 2024-02-27

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Bruksdato 2024-02-27

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.