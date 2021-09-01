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Utgått

Trådløs hodetelefon

TASN503BK/00

2

| (1) Omtale

Tren smartere.

Finn ut av hvilken intensitet du har med disse vanntette trådløse sportsøretelefonene. Pulsmåleren hjelper deg med å få best mulig ytelse fra alle treningsøkter. Seks timers avspillingstid og sterk lyd pusher deg til neste nivå.

Se alle fordeler

I alt slags vær.

Tren smartere.

  • 6 mm elementer / lukket bakside

  • Øretelefoner

  • 6 timers spilletid

Innebygd pulsmåler.

Følg med på pulsen din med den innebygde monitoren. En sensor i øreproppen sporer hjerterytmen din med presisjon. Den sier fra når du bør presse deg og når du skal hvile, slik at hver treningsøkt gir best mulig resultat. Kompatibel med åpne treningsapper.

Brukervennlig knappekontroll

Brukervennlig knapp som gjør det enkelt for barna å ta en samtale, hoppe over et spor, eller sette det de lytter til på pause. Uten å være nær smarttelefonen. Volumknappene på basen av ørekoppen er lett tilgjengelige, og det samme er knappen for LED-lyset.

3 utskiftbare ørepropper for en perfekt passform

Utbyttbare gummiørepropper i tre forskjellige størrelser gir en perfekt forsegling.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.0

av 5

1

Omtale

5
4
3
1

01/09/2021

Nederland

Nederland

Goed geluid matig design

Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.

Fordeler

Goed geluid

Ulemper

Fragile bouw kwaliteit

Denne omtalen gjelder TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Bruksdato 2021-05-01

Denne omtalen gjelder TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Bruksdato 2021-05-01

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  1. Faktiske resultater kan variere