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Utgått
TASN503BK/00
Tren smartere.
Finn ut av hvilken intensitet du har med disse vanntette trådløse sportsøretelefonene. Pulsmåleren hjelper deg med å få best mulig ytelse fra alle treningsøkter. Seks timers avspillingstid og sterk lyd pusher deg til neste nivå.
6 mm elementer / lukket bakside
Øretelefoner
6 timers spilletid
Følg med på pulsen din med den innebygde monitoren. En sensor i øreproppen sporer hjerterytmen din med presisjon. Den sier fra når du bør presse deg og når du skal hvile, slik at hver treningsøkt gir best mulig resultat. Kompatibel med åpne treningsapper.
Brukervennlig knapp som gjør det enkelt for barna å ta en samtale, hoppe over et spor, eller sette det de lytter til på pause. Uten å være nær smarttelefonen. Volumknappene på basen av ørekoppen er lett tilgjengelige, og det samme er knappen for LED-lyset.
Utbyttbare gummiørepropper i tre forskjellige størrelser gir en perfekt forsegling.
2.0
av 5
1
Omtale
Audio Expert
01/09/2021
Nederland
Goed geluid matig design
Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.
Fordeler
Goed geluid
Ulemper
Fragile bouw kwaliteit
Denne omtalen gjelder TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Bruksdato 2021-05-01
Denne omtalen gjelder TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Bruksdato 2021-05-01
Faktiske resultater kan variere