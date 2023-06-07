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Utgått

Trådløs høyttaler

TAS7807B/00

3.5

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

1 pris

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Spill på stortromma! Stor lyd for alle eventyr.

Velg låtene som får deg i bevegelse! Du kan ta med den store, dristige lyden fra denne vanntette høyttaleren hvor som helst. Skal du trene i parken eller feste litt mens du setter opp telt? Med 24 timers avspillingstid og en bærestropp er du alltid klar til å bevege deg.

Se alle fordeler

Spill på stortromma! Stor lyd for alle eventyr.

  • IP67-beskyttelse mot støv og vann

  • Kraftig lyd

  • Innebygd mikrofon for samtaler

  • Opptil 24 timer med musikk

Stor lyd i en funky pakke

Stor lyd i en funky pakke

Fra parker til campingplasser – ta med deg musikken du elsker, uansett hvor du drar. To 70 mm basshøyttalere og to diskanthøyttalere gir deg stor, klar lyd, dessuten ser denne høyttaleren fantastisk ut. Vil du rocke enda hardere? Koble sammen to høyttalere for å få stereo til festen.

24 timers spilletid. Hold festen i gang

24 timers spilletid. Hold festen i gang

Vil du starte opp låtene? Denne høyttaleren kan holde det gående så lenge du kan. Du får opptil 24 timers spilletid fra en fulladet høyttaler, og strømbankfunksjonen lar deg lade tilkoblede enheter uten å stoppe musikken.

IP67 støvtett og vanntett. Klar til å rocke*

IP67 støvtett og vanntett. Klar til å rocke*

Fra stien til stranden til bassenget – en IP67-klassifisering sikrer at denne høyttaleren kan tas med overalt. Den avtakbare festesnoren gjør den enkel å bære, og en Bluetooth-rekkevidde på opptil 20 m betyr at du ikke går glipp av noe. Selv om telefonen er langt unna høyttaleren.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Bilde av TPV_PBTAWARD13

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.5

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2

07/06/2023

Nederland

Nederland

Super vol geluid voor de maat speaker!

Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.

Fordeler

Goed geluid, batterij, mooi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS7807B Draadloze luidspreker

Bruksdato 2022-05-07

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS7807B Draadloze luidspreker

Bruksdato 2022-05-07

10/06/2023

Deutschland

Deutschland

Philips-ansatt

Super Klang mit sattem Bass

[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte

Fordeler

Sound

Ulemper

Lauter Gingle beim ein und ausschalten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Bruksdato 2023-05-10

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Bruksdato 2023-05-10

18/10/2024

België

België

Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker

Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?

Fordeler

prima geluid en makkelijk aan te sluiten

Ulemper

(nog) geen, maar nog maar net in huis

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS7807B Draadloze luidspreker

Bruksdato 2024-09-18

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS7807B Draadloze luidspreker

Bruksdato 2024-09-18

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. IP67-klassifiseringen innebærer at høyttalerdriveren er støvtett og kan senkes ned i vann i opptil 30 minutter ved en dybde på opptil 1 m.