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Utgått
Spill på stortromma! Stor lyd for alle eventyr.
Velg låtene som får deg i bevegelse! Du kan ta med den store, dristige lyden fra denne vanntette høyttaleren hvor som helst. Skal du trene i parken eller feste litt mens du setter opp telt? Med 24 timers avspillingstid og en bærestropp er du alltid klar til å bevege deg.
IP67-beskyttelse mot støv og vann
Kraftig lyd
Innebygd mikrofon for samtaler
Opptil 24 timer med musikk
Fra parker til campingplasser – ta med deg musikken du elsker, uansett hvor du drar. To 70 mm basshøyttalere og to diskanthøyttalere gir deg stor, klar lyd, dessuten ser denne høyttaleren fantastisk ut. Vil du rocke enda hardere? Koble sammen to høyttalere for å få stereo til festen.
Vil du starte opp låtene? Denne høyttaleren kan holde det gående så lenge du kan. Du får opptil 24 timers spilletid fra en fulladet høyttaler, og strømbankfunksjonen lar deg lade tilkoblede enheter uten å stoppe musikken.
Fra stien til stranden til bassenget – en IP67-klassifisering sikrer at denne høyttaleren kan tas med overalt. Den avtakbare festesnoren gjør den enkel å bære, og en Bluetooth-rekkevidde på opptil 20 m betyr at du ikke går glipp av noe. Selv om telefonen er langt unna høyttaleren.
Priser
3.5
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Hans32--
07/06/2023
Nederland
Super vol geluid voor de maat speaker!
Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.
Fordeler
Goed geluid, batterij, mooi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS7807B Draadloze luidspreker
Bruksdato 2022-05-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS7807B Draadloze luidspreker
Bruksdato 2022-05-07
Olaf11
10/06/2023
Deutschland
Philips-ansatt
Super Klang mit sattem Bass
[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte
Fordeler
Sound
Ulemper
Lauter Gingle beim ein und ausschalten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Bruksdato 2023-05-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Bruksdato 2023-05-10
PH-54
18/10/2024
België
Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker
Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?
Fordeler
prima geluid en makkelijk aan te sluiten
Ulemper
(nog) geen, maar nog maar net in huis
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS7807B Draadloze luidspreker
Bruksdato 2024-09-18
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS7807B Draadloze luidspreker
Bruksdato 2024-09-18
IP67-klassifiseringen innebærer at høyttalerdriveren er støvtett og kan senkes ned i vann i opptil 30 minutter ved en dybde på opptil 1 m.