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Utgått
Vakker musikk
Spill det du liker best, med Bluetooth-høyttaleren som ser flott ut i alle omgivelser. Du får 20 timers spilletid og fyldig lyd med varm bass. Den har en strømbankfunksjon for lading av telefoner, og høyttalerstoffet i ullblanding gir litt ekstra stil.
Bluetooth®
Utgangseffekt på 30 W
20 timers avspillingstid
Innebygd strømbankfunksjon
Denne Bluetooth-høyttaleren gir musikk med stil – fra en morgentreningsøkt til en middag på balkongen. Med de opphøyde knappene kan du styre avspilling, stereosammenkobling, Bluetooth med mer. Høyttalerens festesnorhull er praktiske hvis du vil bruke en bærerem.
Denne høyttaleren er dekket av et førsteklasses høyttalerstoff laget av kvalitetsprodusenten Kvadrat. Den vakre ullblandingen er akustisk transparent, slik at lyden kan gå fritt fra høyttaleren og inn i rommet.
Du får 20 timers avspillingstid fra én lading, og den trådløse rekkevidden er 20 m. Det tar 4,5 timer å lade høyttaleren via den medfølgende USB-C-kabelen.
Priser
4.5
av 5
10
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Spitzi
07/08/2021
Deutschland
Unglaubliches Gerät
Ich habe das Gerät am 7.07 letzten Monat von einem Händler in meiner Nähe ergattert und ich war zunächst erstaunt gewesen über das hohe Gewicht und über die Größe sowohl in der Packung als auch außerhalb. Und auch der Klang war nicht zu bemängeln und auch andere die ich kenne sind von dem Gerät mittlerweile begeistert.
Fordeler
Klang,Größe,Gewicht,Akku Laufzeit,Polsterung in der Verpackung
Ulemper
Kein Ladekabel, Keine Anleitung
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS7505 Kabellose Lautsprecher
Bruksdato 2020-07-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS7505 Kabellose Lautsprecher
Bruksdato 2020-07-07
Scott.
18/01/2024
Nederland
No nonsense luidspreker
voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.
Fordeler
goed geluid, gemakkelijk
Ulemper
geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS7505 Draadloze luidspreker
Bruksdato 2023-09-18
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS7505 Draadloze luidspreker
Bruksdato 2023-09-18
Double speaker combi
17/12/2023
Suomi
Powerfull bt soeaker
Comes with great bass and double connection to another makes a really great sounding pair. Easy to use.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS7505 Langaton kaiutin
Bruksdato 2022-11-17
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS7505 Langaton kaiutin
Bruksdato 2022-11-17
IPX7-klassifiseringen betyr at høyttalerdriveren kan senkes ned i vann med en dybde på 1 m i opptil 30 min. Høyttalerstoffet er ikke vanntett, men tåler noen regndråper.