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Utgått

Trådløs høyttaler

TAS6305/00

3.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Fest dag og natt

Hold festen i gang lenger med den vanntette Bluetooth-høyttaleren som gir deg 20 timers avspillingstid. Sterk bass holder alle i bevegelse. Du kan lade smartenheten din via USB-porten takket være høykapasitetsbatteriet til høyttaleren.

Se alle fordeler

Fest dag og natt

  • Bluetooth®

  • Utgangseffekt på 30 W

  • 20 timers avspillingstid

  • Innebygd strømbankfunksjon

Vanntett og klar til bruk

Vanntett og klar til bruk

Denne bærbare Bluetooth-høyttaleren er IPX7-godkjent – noe som betyr at den tåler å senkes ned i vann på opptil én meters dyp i opptil 30 minutter. Du kan feste i dusjen, ved bassenget eller til og med i bassenget! Den trådløse rekkevidden er 20 m.

20 timers spilletid. Innebygd strømbankfunksjon

20 timers spilletid. Innebygd strømbankfunksjon

Det oppladbare Li-ion-batteriet på 4400 mAh gir deg 20 timers spilletid, og du kan lade smartenheten via høyttalerens USB-port. Det tar seks timer å lade batteriet.

Spill det høyt. Sammenkoble for stereo

Spill det høyt. Sammenkoble for stereo

Doble passive elementer gir sterk bass, og lyden holder seg klar selv ved høyt volum. Vil du ha en enda større fest? Parkoble med en identisk høyttaler for å få stereolyd. LED-lamper i hver ende av høyttaleren blinker i takt med sangene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.5

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

5
2
1

07/08/2021

France

France

surpris de la qualité du produit.bonne musicalité

La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.

Fordeler

musicalité . temps d'utilisation sans le recharger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS6305 Enceinte sans fil

Bruksdato 2020-07-07

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS6305 Enceinte sans fil

Bruksdato 2020-07-07

10/09/2023

France

France

bluetooth ne se maintient pas

le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?

Fordeler

un bon son

Ulemper

bluetooth

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS6305 Enceinte sans fil

Bruksdato 2022-08-10

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS6305 Enceinte sans fil

Bruksdato 2022-08-10

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