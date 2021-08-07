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Utgått
Fest dag og natt
Hold festen i gang lenger med den vanntette Bluetooth-høyttaleren som gir deg 20 timers avspillingstid. Sterk bass holder alle i bevegelse. Du kan lade smartenheten din via USB-porten takket være høykapasitetsbatteriet til høyttaleren.
Bluetooth®
Utgangseffekt på 30 W
20 timers avspillingstid
Innebygd strømbankfunksjon
Denne bærbare Bluetooth-høyttaleren er IPX7-godkjent – noe som betyr at den tåler å senkes ned i vann på opptil én meters dyp i opptil 30 minutter. Du kan feste i dusjen, ved bassenget eller til og med i bassenget! Den trådløse rekkevidden er 20 m.
Det oppladbare Li-ion-batteriet på 4400 mAh gir deg 20 timers spilletid, og du kan lade smartenheten via høyttalerens USB-port. Det tar seks timer å lade batteriet.
Doble passive elementer gir sterk bass, og lyden holder seg klar selv ved høyt volum. Vil du ha en enda større fest? Parkoble med en identisk høyttaler for å få stereolyd. LED-lamper i hver ende av høyttaleren blinker i takt med sangene.
3.5
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
dédé 85
07/08/2021
France
surpris de la qualité du produit.bonne musicalité
La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.
Fordeler
musicalité . temps d'utilisation sans le recharger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS6305 Enceinte sans fil
Bruksdato 2020-07-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS6305 Enceinte sans fil
Bruksdato 2020-07-07
anzare
10/09/2023
France
bluetooth ne se maintient pas
le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?
Fordeler
un bon son
Ulemper
bluetooth
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS6305 Enceinte sans fil
Bruksdato 2022-08-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS6305 Enceinte sans fil
Bruksdato 2022-08-10