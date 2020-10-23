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Utgått
Hjemme, hvor som helst
Morgenlåter på badet. Inspirerende podcaster på hjemmekontoret. Denne stilige Bluetooth-høyttaleren med stoff i ullblanding og opphøyde knapper tar seg alltid godt ut. Du får overraskende fyldig lyd og ti timers spilletid.
Bluetooth®
Utgangseffekt på 5 W
10 timers avspillingstid
Denne enkle, men slående Bluetooth-høyttaleren gir musikk med stil. Med opphøyde knapper kan du styre avspilling, Bluetooth og mer. Med den innebygde mikrofonen kan du motta håndfrie samtaler, og håndhåndtaket gjør det enkelt å flytte fra ett rom til et annet.
Du får 10 timers spilletid fra én lading, og den trådløse rekkevidden er 20 m. Det tar 2,5 timer å lade høyttaleren via den medfølgende USB-C-kabelen. Passive elementer gir sterk bass, og lyden holder seg klar selv ved høyt volum.
Denne høyttaleren er dekket av et førsteklasses høyttalerstoff laget av kvalitetsprodusenten Kvadrat. Den vakre ullblandingen er akustisk transparent, slik at lyden kan gå fritt fra høyttaleren og inn i rommet.
Priser
4.3
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
KarmaRuss
23/10/2020
United Kingdom
Big Performance from a little speaker.
Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.
Fordeler
Perfornance sound quality and perfect size for travelling.
Ulemper
None, seriously none.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS3505 Wireless speaker
Bruksdato 2020-09-23
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS3505 Wireless speaker
Bruksdato 2020-09-23
kaymanswe
31/03/2021
Sverige
Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling
Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.
Fordeler
Enkel, lätt
Ulemper
Plingar vid på/av
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS3505 Trådlös högtalare
Bruksdato 2021-02-28
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS3505 Trådlös högtalare
Bruksdato 2021-02-28
Bog85
17/03/2021
United Kingdom
Great sound for a small speaker
Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS3505 Wireless speaker
Bruksdato 2020-02-17
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS3505 Wireless speaker
Bruksdato 2020-02-17
IPX7-klassifiseringen betyr at høyttalerdriveren kan senkes ned i vann med en dybde på 1 m i opptil 30 min. Høyttalerstoffet er ikke vanntett, men tåler noen regndråper.