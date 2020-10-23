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Utgått

Trådløs høyttaler

TAS3505/00

4.3

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

1 pris

Hjemme, hvor som helst

Morgenlåter på badet. Inspirerende podcaster på hjemmekontoret. Denne stilige Bluetooth-høyttaleren med stoff i ullblanding og opphøyde knapper tar seg alltid godt ut. Du får overraskende fyldig lyd og ti timers spilletid.

Se alle fordeler

Hjemme, hvor som helst

  • Bluetooth®

  • Utgangseffekt på 5 W

  • 10 timers avspillingstid

Form og funksjon i perfekt harmoni

Form og funksjon i perfekt harmoni

Denne enkle, men slående Bluetooth-høyttaleren gir musikk med stil. Med opphøyde knapper kan du styre avspilling, Bluetooth og mer. Med den innebygde mikrofonen kan du motta håndfrie samtaler, og håndhåndtaket gjør det enkelt å flytte fra ett rom til et annet.

10 timers avspillingstid. 2,5 timers ladetid

10 timers avspillingstid. 2,5 timers ladetid

Du får 10 timers spilletid fra én lading, og den trådløse rekkevidden er 20 m. Det tar 2,5 timer å lade høyttaleren via den medfølgende USB-C-kabelen. Passive elementer gir sterk bass, og lyden holder seg klar selv ved høyt volum.

Kvadrat-høyttalerstoff. Utformet for å slippe lyden gjennom

Denne høyttaleren er dekket av et førsteklasses høyttalerstoff laget av kvalitetsprodusenten Kvadrat. Den vakre ullblandingen er akustisk transparent, slik at lyden kan gå fritt fra høyttaleren og inn i rommet.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Bilde av AWARD-1679621

Anmeldelser

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4.3

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

23/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Big Performance from a little speaker.

Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.

Fordeler

Perfornance sound quality and perfect size for travelling.

Ulemper

None, seriously none.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS3505 Wireless speaker

Bruksdato 2020-09-23

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS3505 Wireless speaker

Bruksdato 2020-09-23

31/03/2021

Sverige

Sverige

Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling

Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.

Fordeler

Enkel, lätt

Ulemper

Plingar vid på/av

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS3505 Trådlös högtalare

Bruksdato 2021-02-28

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS3505 Trådlös högtalare

Bruksdato 2021-02-28

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound for a small speaker

Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS3505 Wireless speaker

Bruksdato 2020-02-17

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS3505 Wireless speaker

Bruksdato 2020-02-17

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Ansvarsfraskrivelser

  1. IPX7-klassifiseringen betyr at høyttalerdriveren kan senkes ned i vann med en dybde på 1 m i opptil 30 min. Høyttalerstoffet er ikke vanntett, men tåler noen regndråper.