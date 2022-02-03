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Utgått

Internett-radio

TAPR802/12

3.9

| (57) Anmeldelser

Mer å elske

Uansett hva du liker, kan du få mer med denne Internett-radioen fra Philips. I tillegg til Internett, DAB og FM får du også Spotify Connect-kompatibilitet og muligheten til å strømme fra mobilenheten din.

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Mer å elske

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Internett-radio. Tusenvis av stasjoner for hånden.

Musikk. Tale. Krim fra virkeligheten. Denne internett-radioen er din billett til tusenvis av radiostasjoner over hele verden som sender all slags programmer. Den digitale radiomottakeren gir krystallklart mottak, og du kan konfigurere opptil 20 forhåndsinnstillinger for favorittkanalene dine på Internett, DAB+ eller FM.

Stor 2,4" fargeskjerm med tydelig visning

Det matte svarte trekabinettet omslutter en stor, høyglanset fargeskjerm og en høyttalergrill i sort metall. Skjermen viser albumbilder og sanginformasjon fra Spotify Connect, og stasjonslogoer når du bruker Internett-radio eller DAB.

1 x 3" fulltonedriver. Klar og detaljert lyd

En 3” fulltonehøyttaler gir klar lyd. Bassrefleksporten fyller ut de lave tonene, noe som gir deg en avrundet og kraftig bassrespons. Den trådløse rekkevidden er 10 m.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

57

Anmeldelser

03/02/2022

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Smart lille radio - Tre i en modtager

Når jeg skriver tre i en modtager mener jeg - FM modtager, DAB modtager og Internet modtager. Den opfylder mine krav - som internetradio, ur vækkeur - sleep funktion - elsker at falde i søvn til musik. Smart at den vækker med selvvalg musik kanal og som en ekstra sikkerhed at den også vækker som et almindelig vækkeur - hurtig og nem at betjene og finder meget hurtig internettet første gang den startes op.

Fordeler

Det har jeg beskrevet i anmeldelsen.

Ulemper

Lidt små taster og lille menu oversigt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPR802 Internetradio

Bruksdato 2021-01-03

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPR802 Internetradio

Bruksdato 2021-01-03

24/07/2023

Deutschland

Deutschland

So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!

Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.

Fordeler

Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display

Ulemper

keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPR802 Internetradio

Bruksdato 2021-07-24

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPR802 Internetradio

Bruksdato 2021-07-24

25/05/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Internet-Radio

Das Internet-Radio von Philips ist optisch sehr gut. Die Bedienung ist leicht verständlich und funktional.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPR802 Internetradio

Bruksdato 2021-01-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPR802 Internetradio

Bruksdato 2021-01-25

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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