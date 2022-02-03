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Utgått
TAPR802/12
Mer å elske
Uansett hva du liker, kan du få mer med denne Internett-radioen fra Philips. I tillegg til Internett, DAB og FM får du også Spotify Connect-kompatibilitet og muligheten til å strømme fra mobilenheten din.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Musikk. Tale. Krim fra virkeligheten. Denne internett-radioen er din billett til tusenvis av radiostasjoner over hele verden som sender all slags programmer. Den digitale radiomottakeren gir krystallklart mottak, og du kan konfigurere opptil 20 forhåndsinnstillinger for favorittkanalene dine på Internett, DAB+ eller FM.
Det matte svarte trekabinettet omslutter en stor, høyglanset fargeskjerm og en høyttalergrill i sort metall. Skjermen viser albumbilder og sanginformasjon fra Spotify Connect, og stasjonslogoer når du bruker Internett-radio eller DAB.
En 3” fulltonehøyttaler gir klar lyd. Bassrefleksporten fyller ut de lave tonene, noe som gir deg en avrundet og kraftig bassrespons. Den trådløse rekkevidden er 10 m.
3.9
av 5
57
Anmeldelser
FilurenDK
03/02/2022
Danmark
Bekreftet kjøper
Smart lille radio - Tre i en modtager
Når jeg skriver tre i en modtager mener jeg - FM modtager, DAB modtager og Internet modtager. Den opfylder mine krav - som internetradio, ur vækkeur - sleep funktion - elsker at falde i søvn til musik. Smart at den vækker med selvvalg musik kanal og som en ekstra sikkerhed at den også vækker som et almindelig vækkeur - hurtig og nem at betjene og finder meget hurtig internettet første gang den startes op.
Fordeler
Det har jeg beskrevet i anmeldelsen.
Ulemper
Lidt små taster og lille menu oversigt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPR802 Internetradio
Bruksdato 2021-01-03
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPR802 Internetradio
Bruksdato 2021-01-03
detLAN
24/07/2023
Deutschland
So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!
Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.
Fordeler
Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display
Ulemper
keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPR802 Internetradio
Bruksdato 2021-07-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPR802 Internetradio
Bruksdato 2021-07-24
Wurscht
25/05/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Internet-Radio
Das Internet-Radio von Philips ist optisch sehr gut. Die Bedienung ist leicht verständlich und funktional.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPR802 Internetradio
Bruksdato 2021-01-25
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPR802 Internetradio
Bruksdato 2021-01-25