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Utgått
TAPN505BK/00
Alltid der. Ingen distraksjoner.
Hold fokus med de trådløse, støyundertrykkende øretelefonene som gir deg opptil 14 timers spilletid. Den lette nakkebøylen gjør den enkel å ta med seg. Den oppdaterte smartfunksjonaliteten gjør deg organisert.
Elementer på 13 mm / lukket bakside
Øretelefoner
Svart
Nakkebøyle
Administrere livet uten å ta frem telefonen: bare spør Google Assistant. Et knappetrykk på nakkebøylen aktiverer assistenten. Du kan be den om å åpne kalenderen, lese varsler fra telefonen, ringe eller sende meldinger til venner, administrere spillelister og mye mer.
Nå slipper du irriterende ekko når du snakker i telefonen. Med vår funksjon for undertrykking av akustisk ekko får du alltid klar, uforstyrret forbindelse.
Den smale nakkebøylen sitter komfortabelt bak nakken.
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