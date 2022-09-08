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Utgått

Trådløse i-øret-hodetelefoner med høyoppløselig lyd,

TAPN505BK/00

Alltid der. Ingen distraksjoner.

Hold fokus med de trådløse, støyundertrykkende øretelefonene som gir deg opptil 14 timers spilletid. Den lette nakkebøylen gjør den enkel å ta med seg. Den oppdaterte smartfunksjonaliteten gjør deg organisert.

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Trådløs ANC-nakkebøyle med høyoppløselig lyd

Alltid der. Ingen distraksjoner.

  • Elementer på 13 mm / lukket bakside

  • Øretelefoner

  • Svart

  • Nakkebøyle

Google Assistant. Administrere livet mens du er på farten

Administrere livet uten å ta frem telefonen: bare spør Google Assistant. Et knappetrykk på nakkebøylen aktiverer assistenten. Du kan be den om å åpne kalenderen, lese varsler fra telefonen, ringe eller sende meldinger til venner, administrere spillelister og mye mer.

Innebygd mikrofon med ekkokansellering for klar lyd

Nå slipper du irriterende ekko når du snakker i telefonen. Med vår funksjon for undertrykking av akustisk ekko får du alltid klar, uforstyrret forbindelse.

Smal nakkebøyle som du kan ha på hele dagen. Bæreveske

Den smale nakkebøylen sitter komfortabelt bak nakken.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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