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Utgått
TANX100/10
Ha en heidundrende fest
Spark festen i gang med Bluetooth-høyttaleren mens du har flyt på mikrofonen. Du får 14 timers spilletid i tillegg til karaokefunksjoner og lyseffekter. Lyden er høy og kraftig, og du kan til og med koble til en gitar.
Bluetooth®
Karaokefunksjoner: ekko, kvinne-/mannstemmebytte, vokalfjerning
3.0
av 5
3
Anmeldelser
Bassgrovver
13/08/2022
Portugal
Bekreftet kjøper
Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.
Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.
Fordeler
Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Bruksdato 2021-07-13
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Bruksdato 2021-07-13
constantinoplo
01/08/2022
Portugal
Bekreftet kjøper
Maravilha.
O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.
Fordeler
Mobilidade
Ulemper
som mono
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Bruksdato 2021-06-30
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Bruksdato 2021-06-30
Peerrr
08/10/2023
Deutschland
Bekreftet kjøper
Mit Kabelverbindung zu leise
Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.
Fordeler
Bluetooth Verbindung ist gut
Ulemper
Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!
Denne omtalen gjelder TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Bruksdato 2022-09-08
Denne omtalen gjelder TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Bruksdato 2022-09-08