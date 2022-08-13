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Utgått

Bluetooth-festhøyttaler

TANX100/10

3

| (3) Anmeldelser

Ha en heidundrende fest

Spark festen i gang med Bluetooth-høyttaleren mens du har flyt på mikrofonen. Du får 14 timers spilletid i tillegg til karaokefunksjoner og lyseffekter. Lyden er høy og kraftig, og du kan til og med koble til en gitar.

Se alle fordeler

Ha en heidundrende fest

  • Bluetooth®

Mål: 268 x 385 x 285 mm

Karaokefunksjoner: ekko, kvinne-/mannstemmebytte, vokalfjerning

Karaokefunksjoner: ekko, kvinne-/mannstemmebytte, vokalfjerning

Linjeinngang og linjeutgang (3,5 mm)

Tekniske spesifikasjoner

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3.0

av 5

3

Anmeldelser

5
3
2

13/08/2022

Portugal

Portugal

Bekreftet kjøper

Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.

Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.

Fordeler

Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Bruksdato 2021-07-13

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Bruksdato 2021-07-13

01/08/2022

Portugal

Portugal

Bekreftet kjøper

Maravilha.

O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.

Fordeler

Mobilidade

Ulemper

som mono

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Bruksdato 2021-06-30

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Bruksdato 2021-06-30

08/10/2023

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Mit Kabelverbindung zu leise

Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.

Fordeler

Bluetooth Verbindung ist gut

Ulemper

Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!

Denne omtalen gjelder TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Bruksdato 2022-09-08

Denne omtalen gjelder TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Bruksdato 2022-09-08

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