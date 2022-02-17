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Utgått

Mikromusikkanlegg

TAM3205/12

3.4
| (11) Anmeldelser
Klar for lydene du elsker
Hør mer fra hver podkast og spilleliste du strømmer. Gjenoppdag CD-samlingen, eller hør på radioen. Dette mikroanlegget med et klassisk utseende høres flott ut i mindre rom, og du kan koble til andre kilder via USB eller lydinngang.
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Klar for lydene du elsker

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-port for lading

  • 18 W

All musikken din

Med dette stilige mikroanlegget kan du strømme spillelister med mer via Bluetooth, spille av CD-er og høre på FM-radio. Den digitale radiomottakeren med ti forhåndsinnstillinger gir klart mottak, og CD-spilleren kan lese MP3-CD-er og CD-plater.

Bassreflekshøyttalere. Fyldigere lave toner

Høyttalere i bokhyllestil gir deg klar lyd og gode bassfrekvenser fra basshøyttalerne og bassrefleksportene på 3 tommer. En maksimal utgangseffekt på 18 W gir god lyd i mindre områder og passer perfekt for hjemmekontor og soverom.

Klassisk design

Den totonede sentralenheten og høyttalerkabinettene har designreferanser til separate hi-fi-enheter. Den teksturerte volumkontrollskiven gir en tilfredsstillende analog følelse når du bruker den. Med knappene foran på enheten kan du velge kilde og avspilling.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.4

av 5

11

Anmeldelser

17/02/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt

Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM3205 Mikromusiksystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM3205 Mikromusiksystem

04/12/2021

España

España

La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3

Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.

Fordeler

Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido

Ulemper

Nada

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM3205 Microcadena

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM3205 Microcadena

10/06/2024

Nederland

Nederland

Fijn microsysteem.

Eenvoudige bediening. Diverse geluidsmodi zoals warm, helder, e.d. Goed werkende bluetooth ontvanger voor mobiele telefoon; echter geen zendfunctie naar koptelefoon/ oortjes. Tevens line-in/aux. Cd- speler. FM-radio.18 Watt speakers, bedraad. Mooie, strakke vormgeving. Neemt weinig plaats in: totale breedte met de boxen aan weerszijde is 50 cm. Handzame afstandsbediening.

Fordeler

Compact. Zeer geschikt voor slaapkamer. Eenvoudige bediening. Mooie vormgeving.

Ulemper

Geen kunnen ontdekken.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM3205 Micromuzieksysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM3205 Micromuzieksysteem

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