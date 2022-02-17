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Utgått
TAM3205/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port for lading
18 W
Med dette stilige mikroanlegget kan du strømme spillelister med mer via Bluetooth, spille av CD-er og høre på FM-radio. Den digitale radiomottakeren med ti forhåndsinnstillinger gir klart mottak, og CD-spilleren kan lese MP3-CD-er og CD-plater.
Høyttalere i bokhyllestil gir deg klar lyd og gode bassfrekvenser fra basshøyttalerne og bassrefleksportene på 3 tommer. En maksimal utgangseffekt på 18 W gir god lyd i mindre områder og passer perfekt for hjemmekontor og soverom.
Den totonede sentralenheten og høyttalerkabinettene har designreferanser til separate hi-fi-enheter. Den teksturerte volumkontrollskiven gir en tilfredsstillende analog følelse når du bruker den. Med knappene foran på enheten kan du velge kilde og avspilling.
3.4
av 5
11
Anmeldelser
KeMei
17/02/2022
Sverige
Bra produkt
Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM3205 Mikromusiksystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM3205 Mikromusiksystem
Donato42
04/12/2021
España
La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3
Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.
Fordeler
Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido
Ulemper
Nada
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM3205 Microcadena
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM3205 Microcadena
Muziekliefhebber.
10/06/2024
Nederland
Fijn microsysteem.
Eenvoudige bediening. Diverse geluidsmodi zoals warm, helder, e.d. Goed werkende bluetooth ontvanger voor mobiele telefoon; echter geen zendfunctie naar koptelefoon/ oortjes. Tevens line-in/aux. Cd- speler. FM-radio.18 Watt speakers, bedraad. Mooie, strakke vormgeving. Neemt weinig plaats in: totale breedte met de boxen aan weerszijde is 50 cm. Handzame afstandsbediening.
Fordeler
Compact. Zeer geschikt voor slaapkamer. Eenvoudige bediening. Mooie vormgeving.
Ulemper
Geen kunnen ontdekken.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM3205 Micromuzieksysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM3205 Micromuzieksysteem