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Utgått
Skinn som en stjerne
Lytt med de kule hodetelefonene som lyser opp. Disse solide, trådløse hodetelefonene er volumbegrenset til 85 dB. Et LED-panel i øreklokken gjør at barna kan tilpasse stilen med fargerike lys.
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Myke øreputer
Fra ferieturer til skjermtid i en hel uke – barna kommer til å elske disse trådløse hodetelefonene. De får 20 timers spilletid på én enkelt oppladning, så det er nok til å holde dem underholdt i dagevis.
Disse hodetelefonene er spesielt utformet for å beskytte unge ører, og har 32 mm akustiske drivere som er begrenset til 85 dB. Du kan slappe av når du vet at barna dine nyter musikk, film og spill på en trygg måte.
Myke ørekopputer og en myk hodebåndspute sørger for at barna har det komfortabelt – enten de lytter til musikk eller ser på sin favoritt-YouTuber.
4.2
av 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Cata78
07/01/2021
Italia
Philips-ansatt
Eccezionale Dono Natalizio
[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top
Fordeler
Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina
Ulemper
Sinceramente nessuo
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAKH402PK Cuffia wireless
Bruksdato 2019-12-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAKH402PK Cuffia wireless
Bruksdato 2019-12-07
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Fordeler
pensado para los niños
Ulemper
un poco más de autonomía
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Bruksdato 2019-03-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Bruksdato 2019-03-08
Schmucki_1975
04/12/2020
Deutschland
Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Aber...
Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Doch nun kommt das "aber": ich bin davon ausgegangen, dass ich diesen Kopfhörer auch mit Kabel betreiben kann. Das ist (leider!) nicht der Fall. Aus der Beschreibung geht es meiner Meinung nach nicht eindeutig hervor. Eigentlich hat so gut wie jeder Kopfhörer auch immer einen Klinkenanschluss. Wir wollten den Kopfhörer auch auf Reisen im Flugzeug verwenden. Das ist natürlich nun nicht möglich. Für zuhause super! Problemlose Bluetooth Verbindung mit Tablet, Smartphone und dem Fernseher möglich. So kann das Kind auch mal Fernsehen schauen, ohne dass die Erwachsenen belästigt werden. Natürlich muss der Fernseher auch über Bluetooth verfügen, oder man benötigt einen Bluetooth Sender für den TV (per USB, Klinke, usw. - ja nach TV Modell). Der Kopfhörer wird ohne jegliches Zubehör geliefert, lediglich ein USB-Kabel zum Aufladen ist dabei (KEIN Ladegerät!). Das finde ich sehr schade. Momentan können wir eh nicht reisen, aber wir müssen uns was überlegen. Evtl. gibt es einen Bluetooth Sender für das Flugzeug (Klinke -> Bluetooth o.Ä.), oder es muss tatsächlich ein extra Kopfhörer fürs Flugzeug her. Oder der Kleine muss die gratis Ohrstöpsel verwenden. Aber die taugen nichts und das ist auch nicht der Sinn der Sache, wenn ich schon so einen tollen Kopfhörer kaufe. Auch mit der Beleuchtung, das ist genial und sieht super aus. Der Kopfhörer wäre absolut topp, wenn man wenigstens ein Klinkenkabel anschließen könnte. Evtl. für viele Menschen heute nicht mehr erforderlich, aber in unserem Fall schon. Und das stört uns wirklich sehr.
Fordeler
toller Klang, Bluetooth, lange Akkudauer, tolle Beleuchtung, perfekter Sitz, gute Reichweite, einfache Verbindung
Ulemper
NUR Bluetooth, KEINE Anschlussmöglichkeit für ein Kabel (z.B. im Flugzeug)
Denne omtalen gjelder TAKH402PK Kabellose Kopfhörer
Bruksdato 2020-08-04
Denne omtalen gjelder TAKH402PK Kabellose Kopfhörer
Bruksdato 2020-08-04