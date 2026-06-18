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On-ear-hodetelefoner for barn

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On-ear-hodetelefoner for barn

TAK2000CT/00

On-ear-hodetelefoner for barn

Tilgjengelig i

Blue
Blue
Krystall/turkis
Krystall/turkis
Magenta/lilla
Magenta/lilla
Pink
Pink

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Håndbøker og dokumentasjon

EU-samsvarserklæring - English (US)

  • PDF fil, 484.1 kB
  • 18 June 2026

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 402.4 kB
  • 9 September 2026

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

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