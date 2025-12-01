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Tilgjengelig i
Supertrygge, supermorsomme!
La barna rocke med disse fargerike hodetelefonene med ledning! De er lette, robuste og volumbegrensede for trygg lytting. Har dere venner på besøk? Med lyddeling kan barna koble hodetelefonene sine sammen med hodetelefonene til en venn, slik at de kan lytte sammen.
On-ear-hodetelefoner med ledning
Volum begrenset til 85 dB
Kan tilpasses. Lyddeling
Robuste og sammenleggbare
Disse hodetelefonene er spesialutformet for å beskytte unge ører og har et volum som er begrenset til 85 dB*. Musikk, tegnefilmer, filmer, undervisningsvideoer: Uansett hva de liker, kan du slappe av i visshet om at de ikke lytter med for høyt volum.
Mindre øreklokker med myke øreputer gjør disse lette hodetelefonene behagelige for barn. Den polstrede hodebøylen kan også enkelt justeres for perfekt passform og har prikker på baksiden som hjelper barn med å se hvilken vei hodetelefonene skal settes på.
Den flerfargede designen gjør at hodetelefonene skiller seg ut på alle de riktige måtene – og barna kan tilpasse hodetelefonene med sine egne kunstverk! Bare løft det gjennomsiktige vinduet på øreklokken, legg inn tegningene eller maleriene deres, og klikk vinduet på plass igjen.
4.7
av 5
23
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Riri88
01/12/2025
Sverige
Bekväma hörlurar med bra ljud
Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!
Fordeler
Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.
Ulemper
Inga än så länge.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-11-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-11-01
Alice_3738
18/11/2025
Sverige
Snygga, bekväma och välljudande hörlurar
Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.
Fordeler
Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag
Ulemper
Inga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-10-18
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-10-18
Mackans
24/09/2025
Sverige
Bra ljud och bra passform
Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.
Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2024-08-24
Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2024-08-24
Volum begrenset til 85 dB i samsvar med EN 50332-standardene for trygg lytting.