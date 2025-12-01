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On-ear-hodetelefoner for barn

TAK2000CT/00

4.7

| (23) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Blue
Blue
Krystall/turkis
Krystall/turkis
Magenta/lilla
Magenta/lilla
Pink
Pink

Supertrygge, supermorsomme!

La barna rocke med disse fargerike hodetelefonene med ledning! De er lette, robuste og volumbegrensede for trygg lytting. Har dere venner på besøk? Med lyddeling kan barna koble hodetelefonene sine sammen med hodetelefonene til en venn, slik at de kan lytte sammen.

Se alle fordeler

Supertrygge, supermorsomme!

  • On-ear-hodetelefoner med ledning

  • Volum begrenset til 85 dB

  • Kan tilpasses. Lyddeling

  • Robuste og sammenleggbare

Alltid trygt, alltid moro. Volum begrenset til 85 dB*

Alltid trygt, alltid moro. Volum begrenset til 85 dB*

Disse hodetelefonene er spesialutformet for å beskytte unge ører og har et volum som er begrenset til 85 dB*. Musikk, tegnefilmer, filmer, undervisningsvideoer: Uansett hva de liker, kan du slappe av i visshet om at de ikke lytter med for høyt volum.

Barnevennlig komfort og enkel bruk

Barnevennlig komfort og enkel bruk

Mindre øreklokker med myke øreputer gjør disse lette hodetelefonene behagelige for barn. Den polstrede hodebøylen kan også enkelt justeres for perfekt passform og har prikker på baksiden som hjelper barn med å se hvilken vei hodetelefonene skal settes på.

Fargerik design med øreklokker som kan tilpasses

Fargerik design med øreklokker som kan tilpasses

Den flerfargede designen gjør at hodetelefonene skiller seg ut på alle de riktige måtene – og barna kan tilpasse hodetelefonene med sine egne kunstverk! Bare løft det gjennomsiktige vinduet på øreklokken, legg inn tegningene eller maleriene deres, og klikk vinduet på plass igjen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

23

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

2
1

01/12/2025

Sverige

Sverige

Bekväma hörlurar med bra ljud

Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!

Fordeler

Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.

Ulemper

Inga än så länge.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-11-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-11-01

18/11/2025

Sverige

Sverige

Snygga, bekväma och välljudande hörlurar

Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.

Fordeler

Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag

Ulemper

Inga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-10-18

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-10-18

24/09/2025

Sverige

Sverige

Bra ljud och bra passform

Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.

Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2024-08-24

Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2024-08-24

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Volum begrenset til 85 dB i samsvar med EN 50332-standardene for trygg lytting.