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Utgått
TAJS30/00
Ta med musikken på stilig vis.
Denne lille Bluetooth-høyttaleren med vakre linjer har et høyttalerstoff av en ullblanding og en topplate i polert stål. Den vil få oppmerksomhet uansett hvor du er med den klare lyden og opptil 6 timers avspillingstid.
Bluetooth®
Utgangseffekt på 4 W
6 timers avspillingstid
IPX7-vanntett
Denne lille Bluetooth-høyttaleren med bølgende linjer, som er utformet sammen med Georg Jensen, er enkel, men iøynefallende. Topplaten i polert stål står i vakker kontrast til Kvadrat-høyttalerstoffet. Diskré merkevaresignaturer gir et hint om Philips og Georg Jensen.
Denne høyttaleren er dekket av et førsteklasses høyttalerstoff laget av kvalitetsprodusenten Kvadrat. Den vakre ullblandingen er akustisk transparent, slik at lyden kan gå fritt fra høyttaleren og inn i rommet.
Batteriet gir deg seks timers avspillingstid fra en full opplading, og det finnes knapper på høyttaleren for volumkontroll. Du kan sammenkoble til en identisk Philips Georg Jensen-høyttaler for å nyte musikken i stereo. Bare trykk på og hold nede på-knappen i to sekunder.
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