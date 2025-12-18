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Trådløse hodetelefoner

TAH7508WT/97

5

| (1) Omtale

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Fordyp deg

Arbeid eller lek, flyt gjennom dagene dine med disse trådløse støyreduserende hodetelefonene! Adaptiv støyreduksjon og en behagelig passform over øret holder deg oppslukt. Du får rik, detaljert lyd, og det er en innstilling for lavt etterslep for spill og filmer.

Se alle fordeler

Fordyp deg

  • Pro-støyundertrykking

  • Lette over-øret-hodetelefoner

  • Naturlig lyd. Dynamisk bass

  • Opptil 60 timers avspillingstid

Fordyp deg med Pro-støyreduksjon

Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

Lette, behagelige, sammenleggbare – og stilige!

De runde øreklokkene og den slanke rammen gir disse over-øret-hodetelefonene en særegen stil. Øreputer med minneskum sørger for komfort gjennom lange lytteøkter. Øreklokkene kan legges sammen og dreies innover for enkel oppbevaring i lommen eller vesken.

Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass

Du kan glede deg over rik lyd fra driverne på 40 mm og god passiv støyisolering fra passformen over øret. Hvis du vil ha full kraft fra favorittbassen uten å skru opp volumet, aktiverer du dynamisk bass ved hjelp av flerfunksjonsknappen eller Philips Headphones-appen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

4
3
2
1

18/12/2025

Suomi

Suomi

Bekreftet kjøper

Erinomaiset kuulokkeet

Kuulokkeiden äänenlaatu on erittäin hyvä ja käytettävyydeltään todella helpot. Kuulokkeet myös istuvat hyvin päässä eikä aiheuta silmälasien kanssa ongelmia. Tukevat ja laadukkaat eivät natise päässä vaikka liikkuisi samalla

Denne omtalen gjelder TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Date of Use 2024-11-18

Denne omtalen gjelder TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Date of Use 2024-11-18

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