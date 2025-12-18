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TAH7508WT/97
Fordyp deg
Arbeid eller lek, flyt gjennom dagene dine med disse trådløse støyreduserende hodetelefonene! Adaptiv støyreduksjon og en behagelig passform over øret holder deg oppslukt. Du får rik, detaljert lyd, og det er en innstilling for lavt etterslep for spill og filmer.
Pro-støyundertrykking
Lette over-øret-hodetelefoner
Naturlig lyd. Dynamisk bass
Opptil 60 timers avspillingstid
Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.
De runde øreklokkene og den slanke rammen gir disse over-øret-hodetelefonene en særegen stil. Øreputer med minneskum sørger for komfort gjennom lange lytteøkter. Øreklokkene kan legges sammen og dreies innover for enkel oppbevaring i lommen eller vesken.
Du kan glede deg over rik lyd fra driverne på 40 mm og god passiv støyisolering fra passformen over øret. Hvis du vil ha full kraft fra favorittbassen uten å skru opp volumet, aktiverer du dynamisk bass ved hjelp av flerfunksjonsknappen eller Philips Headphones-appen.
5.0
av 5
1
Omtale
Perämetsä
18/12/2025
Suomi
Bekreftet kjøper
Erinomaiset kuulokkeet
Kuulokkeiden äänenlaatu on erittäin hyvä ja käytettävyydeltään todella helpot. Kuulokkeet myös istuvat hyvin päässä eikä aiheuta silmälasien kanssa ongelmia. Tukevat ja laadukkaat eivät natise päässä vaikka liikkuisi samalla
Denne omtalen gjelder TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Date of Use 2024-11-18
Denne omtalen gjelder TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Date of Use 2024-11-18