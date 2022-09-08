Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
TAE5008WT/00
Her kommer bassen.
Få kraftig basslyd i alle låtene dine. Disse hodetelefonene har en komfortabel passform, og fjernkontrollen på ledningen gjør det enkelt å navigere i spillelister. Det passer perfekt når du mottar et anrop akkurat idet bassen setter inn i favorittlåten!
Kraftig bass
Lav vekt, god passform i øret
3-knappers fjernkontroll på ledningen
USB-C-kontakt
Hva er livet uten favorittlåtene dine? Disse hodetelefonene gir en ruvende, fyldig bass fra kraftige 10 mm elementer. Gled deg over behagelig lytting fra ørepropper som passer perfekt.
Vis spillelistene dine respekt ved å lytte til dem slik de var ment å høres. Disse hodetelefonene har innebygd DAC som forbedrer kvaliteten på det du lytter til. Nyt hvert sekund av sangene du elsker.
Et ovalt, akustisk rør og ørepropper i tre størrelser av utskiftbar gummi gir en perfekt tetning som du kan ha på deg flere timer om gangen. Gled deg over lyttekomfort hele dagen.
Anmeldelser
Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.