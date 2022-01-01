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Utgått
TAB8805/10
Kraftig kinolignende lyd
Få mer ut av filmkvelden med denne kraftige lydplanken med trådløs subwoofer. Den oppslukende 3D-lyden fra Dolby Atmos plasserer deg i sentrum av scenen. Play-Fi-kompatibilitet gjør det enkelt å skape et ekte surroundlydoppsett.
Maks 400 W Trådløs subwoofer
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi-kompatibel
Kompatibel med taleassistenter
Denne lydplanken gir 300 W av rik lyd til alt du ser på og alle låtene du liker. 3.1-kanaler fyller ethvert rom med fengslende lydspor, tordenaktige effekter og krystallklar tale. Den trådløse subwooferen gir slagkraft til hver eksplosjon og rytme.
Øk dramatikken uansett hva du ser på. Denne Dolby Atmos-kompatible lydplanken gjengir dybde i tillegg til høyde og skaper en virtuell tredimensjonal surroundlyd som flyter over og rundt deg.
Enkel DTS Play-Fi-kompatibilitet gjør denne lydplanken til stjernen i et oppsett for lyd i flere rom. Du kan synkronisere DTS Play-Fi-kompatible høyttalere for lyd i flere rom, eller til og med lage et ekte surroundlydsystem – alt via Philips Sound-appen eller DTS Play-Fi-appen.
2.8
av 5
21
Anmeldelser
ansol
01/01/2022
Norge
Bekreftet kjøper
Produktet er flott
Jeg kjøpte produktet sammen med en en ny Phillips tv. Fungerer flott sammen
Fordeler
Flott lyd
Ulemper
Du får ikke kjøpt ny controll dersom du har en valp som har spist istykker den ;(
Denne omtalen gjelder TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer
Bruksdato 2020-12-01
Denne omtalen gjelder TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer
Bruksdato 2020-12-01
Filme
06/11/2023
Danmark
Fed soundbar
Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Bruksdato 2023-10-06
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Bruksdato 2023-10-06
Mikelew
17/12/2021
United Kingdom
Great sound
Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.
Fordeler
Lots of features great sound looks smart sat under tv
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Bruksdato 2020-11-17
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Bruksdato 2020-11-17