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Utgått

Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer

TAB8805/10

2.8

| (21) Anmeldelser

Kraftig kinolignende lyd

Få mer ut av filmkvelden med denne kraftige lydplanken med trådløs subwoofer. Den oppslukende 3D-lyden fra Dolby Atmos plasserer deg i sentrum av scenen. Play-Fi-kompatibilitet gjør det enkelt å skape et ekte surroundlydoppsett.

Se alle fordeler

Kraftig kinolignende lyd

  • Maks 400 W Trådløs subwoofer

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi-kompatibel

  • Kompatibel med taleassistenter

Smart lydplanke. Heftig hjemmekino

Smart lydplanke. Heftig hjemmekino

Denne lydplanken gir 300 W av rik lyd til alt du ser på og alle låtene du liker. 3.1-kanaler fyller ethvert rom med fengslende lydspor, tordenaktige effekter og krystallklar tale. Den trådløse subwooferen gir slagkraft til hver eksplosjon og rytme.

Dolby Atmos. Løft spenningen

Dolby Atmos. Løft spenningen

Øk dramatikken uansett hva du ser på. Denne Dolby Atmos-kompatible lydplanken gjengir dybde i tillegg til høyde og skaper en virtuell tredimensjonal surroundlyd som flyter over og rundt deg.

DTS Play-Fi. Fra lyd i flere rom til surroundlyd

DTS Play-Fi. Fra lyd i flere rom til surroundlyd

Enkel DTS Play-Fi-kompatibilitet gjør denne lydplanken til stjernen i et oppsett for lyd i flere rom. Du kan synkronisere DTS Play-Fi-kompatible høyttalere for lyd i flere rom, eller til og med lage et ekte surroundlydsystem – alt via Philips Sound-appen eller DTS Play-Fi-appen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.8

av 5

21

Anmeldelser

4

01/01/2022

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Produktet er flott

Jeg kjøpte produktet sammen med en en ny Phillips tv. Fungerer flott sammen

Fordeler

Flott lyd

Ulemper

Du får ikke kjøpt ny controll dersom du har en valp som har spist istykker den ;(

Denne omtalen gjelder TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer

Bruksdato 2020-12-01

Denne omtalen gjelder TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer

Bruksdato 2020-12-01

06/11/2023

Danmark

Danmark

Fed soundbar

Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Bruksdato 2023-10-06

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Bruksdato 2023-10-06

17/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound

Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.

Fordeler

Lots of features great sound looks smart sat under tv

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Bruksdato 2020-11-17

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Bruksdato 2020-11-17

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