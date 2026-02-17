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  • Bedre lyd for all underholdning
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  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
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  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning
  • Bedre lyd for all underholdning

Lydplanke 2.0

TAB5109/10

3.3

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Bedre lyd for all underholdning

Uansett hva du liker å se på eller spille, elsk det mer! Denne flotte lydplanken med lav profil gir klarere stemmer og bedre klingende effekter. Sofistikert lydteknologi skaper en oppslukende lydopplevelse uansett hva du ser på.

Se alle fordeler

Bedre lyd for all underholdning

  • 2.0-kanallyd

  • Maks. 120 W HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Bedre TV-lyd

Bedre TV-lyd

Denne lydplankens 2.0-kanaler og oppslukende lydteknologi gir nye nivåer av lyd til alt du elsker. Fire EQ-modi betyr at du kan velge en lydstil som passer til det du ser på, og du kan gjøre stemmer tydeligere i alle modi ved å aktivere dialogforbedring.

DTS Virtual:X for oppslukende 3D-lyd i alle rom

DTS Virtual:X for oppslukende 3D-lyd i alle rom

Kompatibilitet med DTS Virtual:X forvandler TV-lyden og gir deg en virtuell 3D-lydopplevelse, uansett hva som er på skjermen! Du trenger ikke ekstra høyttalere, og det fungerer i alle rom: Slå det på med fjernkontrollen for lydplanken eller fra Philips Home Entertainment-appen.

Dolby Digital Plus. Kinolyd hjemme

Dolby Digital Plus. Kinolyd hjemme

Få opplevelsen av å sitte på første rad under alle dramafilmene du ser. Med denne Dolby Digital Plus-kompatible lydplanken får du surroundlydopplevelse uten å måtte bruke ekstra høyttalere. Du vil både høre og føle forskjellen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.3

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2

17/02/2026

France

France

PARFAIT POUR UN SALON!

Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)

Fordeler

Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone

Ulemper

Rien vu le prix

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

30/04/2026

Deutschland

Deutschland

Spitze

Denne omtalen gjelder TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

Denne omtalen gjelder TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Haltbarkeit schlecht

Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten

Denne omtalen gjelder TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

Denne omtalen gjelder TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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  • Eksperttips og inspirasjon.