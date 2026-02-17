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Bedre lyd for all underholdning
Uansett hva du liker å se på eller spille, elsk det mer! Denne flotte lydplanken med lav profil gir klarere stemmer og bedre klingende effekter. Sofistikert lydteknologi skaper en oppslukende lydopplevelse uansett hva du ser på.
2.0-kanallyd
Maks. 120 W HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Denne lydplankens 2.0-kanaler og oppslukende lydteknologi gir nye nivåer av lyd til alt du elsker. Fire EQ-modi betyr at du kan velge en lydstil som passer til det du ser på, og du kan gjøre stemmer tydeligere i alle modi ved å aktivere dialogforbedring.
Kompatibilitet med DTS Virtual:X forvandler TV-lyden og gir deg en virtuell 3D-lydopplevelse, uansett hva som er på skjermen! Du trenger ikke ekstra høyttalere, og det fungerer i alle rom: Slå det på med fjernkontrollen for lydplanken eller fra Philips Home Entertainment-appen.
Få opplevelsen av å sitte på første rad under alle dramafilmene du ser. Med denne Dolby Digital Plus-kompatible lydplanken får du surroundlydopplevelse uten å måtte bruke ekstra høyttalere. Du vil både høre og føle forskjellen.
3.3
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Pfi4
17/02/2026
France
PARFAIT POUR UN SALON!
Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)
Fordeler
Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone
Ulemper
Rien vu le prix
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Sou zu
30/04/2026
Deutschland
Spitze
Denne omtalen gjelder TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Denne omtalen gjelder TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Zebra28oootqttqzqb
20/07/2026
Deutschland
Haltbarkeit schlecht
Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten
Denne omtalen gjelder TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20
Denne omtalen gjelder TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20