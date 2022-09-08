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Utgått

HDMI-kabel

SWV5531/00

Opplev Ultra HD-bilder

Opplev Ultra HD 4K-oppløsning ved 60 bps. Høyhastighets-HDMI støtter 32-kanals lydsystem med samplingsfrekvens på opptil 1536 KHz

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4K 60 Hz Ultra HD med Ethernet

Opplev Ultra HD-bilder

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 3 m

UHD 2160p (4K)

Støtter videooppløsninger opptil 4K eller UHD 2160p Dette gjør at skjermen din kan konkurrere med digitale kinoanlegg, som brukes i store kinosaler.

60 Hz bilder per sekund

Overlegen visnings- og spillopplevelse med maksimalt 60 bilder per sekund.

Gullbelagte kontakter for bedre ledeevne

Gullbelagte kontakter gir bedre ledeevne ved å redusere kontaktmotstanden. De forhindrer også forringelse av kontakten gjennom oksidering.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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