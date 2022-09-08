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Utgått

Type C til HDMI-kabel

SWV5431/00

Opplev overlegen HDTV

Opplev TV med overlegen oppløsning. Gjør at du kan koble mobilenheten direkte til TV, projektor eller mobilskjerm. Fungerer med USB-C 3.1-port som støtter alternativ modus for Display Port.

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4K 60 Hz Ultra HD med Ethernet

Opplev overlegen HDTV

  • 4K 60 Hz

  • Høy hastighet

  • 1,5 m

Jevnt bilde med videosignal på 30 rammer per sekund og 60 Hz

Len deg tilbake og nyt et overlegent bilde med 60 rammer per sekund. Dette gir deg en jevnere TV-opplevelse.

Metallhus med flettet kabel

Metallhus med flettet overflate beskytter kabelen ved å øke holdbarheten.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 247.5 kB
  • 24 August 2026

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