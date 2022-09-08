ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • Emballasjebilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Emballasjebilde

Utgått

Type C til HDMI-kabel

SWV5430/10

Opplev overlegen HDTV

Opplev TV med overlegen oppløsning. Gjør at du kan koble mobilenheten direkte til TV, projektor eller mobilskjerm. Fungerer med USB-C 3.1-port som støtter alternativ modus for Display Port.

Se alle fordeler

4K 30 Hz Ultra HD med Ethernet

Opplev overlegen HDTV

  • 4K 30 Hz

  • Høy hastighet

  • 1,5 m

Jevnt bilde med videosignal på 30 rammer per sekund og 30 Hz

Len deg tilbake og nyt et overlegent bilde med 30 rammer per sekund. Dette gir deg en jevnere TV-opplevelse.

Metallhus med flettet kabel

Metallhus med flettet overflate beskytter kabelen ved å øke holdbarheten.

UHD 2160p (4K)

Støtter videooppløsninger opptil 4K eller UHD 2160p Dette gjør at skjermen din kan konkurrere med digitale kinoanlegg, som brukes i store kinosaler.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 243.7 kB
  • 8 August 2024

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.