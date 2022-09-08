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Utgått
SWV5430/10
Opplev overlegen HDTV
Opplev TV med overlegen oppløsning. Gjør at du kan koble mobilenheten direkte til TV, projektor eller mobilskjerm. Fungerer med USB-C 3.1-port som støtter alternativ modus for Display Port.
4K 30 Hz
Høy hastighet
1,5 m
Len deg tilbake og nyt et overlegent bilde med 30 rammer per sekund. Dette gir deg en jevnere TV-opplevelse.
Metallhus med flettet overflate beskytter kabelen ved å øke holdbarheten.
Støtter videooppløsninger opptil 4K eller UHD 2160p Dette gjør at skjermen din kan konkurrere med digitale kinoanlegg, som brukes i store kinosaler.