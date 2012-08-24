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Utgått

Stereo dubbingkabel

SWA2533W/10

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Få en pålitelig tilkobling

Med denne kabelen får du en pålitelig lydforbindelse mellom komponentene.

Se alle fordeler

med denne stereo dubbingkabelen

Få en pålitelig tilkobling

  • 3,0 m

  • 3,5 mm (M) – 3,5 mm (M)

  • Svart

Støpt kontakt for sikre tilkoblinger

Støpte kontakter gir sikre tilkoblinger mellom komponenter og gir større holdbarhet.

Fleksibel PVC-kappe

Fleksibel PVC-kappe gir beskyttelse til den skjøre kjernen i kabelen. Den gir også større holdbarhet og enkel installering.

Avlastning for gummibelastning

Avlastning for gummibelastning gir en sikker, men samtidig fleksibel skjøt mellom kabelen og kontakten.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 150.2 kB
  • 18 June 2025

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