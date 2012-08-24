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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Få en pålitelig tilkobling
Med denne kabelen får du en pålitelig lydforbindelse mellom komponentene.
3,0 m
3,5 mm (M) – 3,5 mm (M)
Svart
Støpte kontakter gir sikre tilkoblinger mellom komponenter og gir større holdbarhet.
Fleksibel PVC-kappe gir beskyttelse til den skjøre kjernen i kabelen. Den gir også større holdbarhet og enkel installering.
Avlastning for gummibelastning gir en sikker, men samtidig fleksibel skjøt mellom kabelen og kontakten.