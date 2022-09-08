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Utgått
SWA2105W/10
Få en pålitelig tilkobling
Denne ledningen sørger for en pålitelig lydtilkobling mellom høyttalere og tuner.
10 m
18 gauge
Denne kobberlederen gir stor nøyaktighet i signaloverføringen med minimal motstand.
Plug-and-Play gjør det mulig å installere eller tilføye en ny komponent og få den til å virke, uten at det er nødvendig å utføre en kompleks installeringsprosedyre eller en teknisk analyse.
Fleksibel PVC-kappe gir beskyttelse til den skjøre kjernen i kabelen. Den gir også større holdbarhet og enkel installering.