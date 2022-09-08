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Utgått

Høyttalerledning

SWA2105W/10

Få en pålitelig tilkobling

Denne ledningen sørger for en pålitelig lydtilkobling mellom høyttalere og tuner.

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med denne høytalerledningen

Få en pålitelig tilkobling

  • 10 m

  • 18 gauge

Kobberleder med høy renhetsgrad for pålitelig signaloverføring

Denne kobberlederen gir stor nøyaktighet i signaloverføringen med minimal motstand.

Plug-and-Play for enklere installering

Plug-and-Play gjør det mulig å installere eller tilføye en ny komponent og få den til å virke, uten at det er nødvendig å utføre en kompleks installeringsprosedyre eller en teknisk analyse.

Fleksibel PVC-kappe

Fleksibel PVC-kappe gir beskyttelse til den skjøre kjernen i kabelen. Den gir også større holdbarhet og enkel installering.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 180 kB
  • 18 June 2025

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