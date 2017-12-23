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Utgått
SRP2018/10
8-i-1 universell fjernkontroll.
Erstatter opptil åtte fjernkontrollenheter som TV, dekoder, mediespiller, Blu-ray, DVD, lydplanke, spillkonsoll, Aux med mer. Enkelt oppsett ved hjelp av kodebiblioteket eller kopiering av den eksisterende fjernkontrollen ved hjelp av lærefunksjonen.
8-i-1
Smartknapp
Lærefunksjon
IR-kodedatabasen inneholder ledende forbrukermerker og populære lokale merker innen TV-er, dekodere, mediespillere, Blu-ray-spillere, DVD-spillere, lydplanker, spillkonsoller osv.
Få tilgang til smart-TV-ens APP-bibliotek med SMART-knappen. Enkelt å velge og konfigurere kode fra kodebiblioteket.