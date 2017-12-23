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Utgått

Perfect replacementUniversell fjernkontroll

SRP2018/10

1.4

| (13) Anmeldelser

8-i-1 universell fjernkontroll.

Erstatter opptil åtte fjernkontrollenheter som TV, dekoder, mediespiller, Blu-ray, DVD, lydplanke, spillkonsoll, Aux med mer. Enkelt oppsett ved hjelp av kodebiblioteket eller kopiering av den eksisterende fjernkontrollen ved hjelp av lærefunksjonen.

Se alle fordeler

med lærefunksjon

8-i-1 universell fjernkontroll.

  • 8-i-1

  • Smartknapp

  • Lærefunksjon

Kompatibel med opptil 2000 populære merker

IR-kodebibliotek med opptil 8000 koder

IR-kodedatabasen inneholder ledende forbrukermerker og populære lokale merker innen TV-er, dekodere, mediespillere, Blu-ray-spillere, DVD-spillere, lydplanker, spillkonsoller osv.

Smartknapp med ett trykk for å vise APP-menyen på TV-en

Få tilgang til smart-TV-ens APP-bibliotek med SMART-knappen. Enkelt å velge og konfigurere kode fra kodebiblioteket.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Kompatibilitetsliste - English (US)

  • PDF fil, 1.1 MB
  • 14 December 2023

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 303.8 kB
  • 30 June 2024

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