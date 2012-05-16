Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
SPH8608/12
Gjenoppdag magien ved å dele historier
Med et fotoalbum kan du gjenoppdage magien ved å dele historier. Det kan få deg til å le, smile, grøsse eller gråte – uten at det blir sagt ett eneste ord. Så kom igjen ... løft det opp og send det rundt.
20,3 cm (8")
Berøringskontroll på kanten
PhotoFrame slår seg av og på til de tidspunktene du velger ved hjelp av en timer. Dette reduserer energiforbruket og gjør bruken mer miljøvennlig. Du sparer opptil en tredel av PhotoFrames energikostnader.
Denne batteriladestasjonen kan også brukes som stativ og batteriladestasjon. Når det innebygde batteriet i rammen er fulladet, har det to timers trådløs bildedeling å gå på.
Philips' PhotoAlbum er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
2.8
av 5
13
Anmeldelser
TEC1979
16/05/2012
Italia
OTTIMO PRODOTTO
BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPH8608 Album fotografico digitale
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPH8608 Album fotografico digitale
Nick54
26/10/2013
Italia
buon prodotto migliorabile nel software di gestione
Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPH8608 Album fotografico digitale
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPH8608 Album fotografico digitale
lupo73
15/05/2012
Italia
bello e semplice
semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPH8608 Album fotografico digitale
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPH8608 Album fotografico digitale