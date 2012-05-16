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Utgått

Digitalt fotoalbum

SPH8608/12

2.8

| (13) Anmeldelser

Gjenoppdag magien ved å dele historier

Med et fotoalbum kan du gjenoppdage magien ved å dele historier. Det kan få deg til å le, smile, grøsse eller gråte – uten at det blir sagt ett eneste ord. Så kom igjen ... løft det opp og send det rundt.

Se alle fordeler

Digitalt fotoalbum

Gjenoppdag magien ved å dele historier

  • 20,3 cm (8")

  • Berøringskontroll på kanten

Display av/på automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkter for å spare strøm

PhotoFrame slår seg av og på til de tidspunktene du velger ved hjelp av en timer. Dette reduserer energiforbruket og gjør bruken mer miljøvennlig. Du sparer opptil en tredel av PhotoFrames energikostnader.

Batteridokkingstasjon som er enkel å bruke

Denne batteriladestasjonen kan også brukes som stativ og batteriladestasjon. Når det innebygde batteriet i rammen er fulladet, har det to timers trådløs bildedeling å gå på.

PhotoAlbum med miljøvennlig design

Philips' PhotoAlbum er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.8

av 5

13

Anmeldelser

16/05/2012

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPH8608 Album fotografico digitale

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPH8608 Album fotografico digitale

26/10/2013

Italia

Italia

buon prodotto migliorabile nel software di gestione

Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPH8608 Album fotografico digitale

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPH8608 Album fotografico digitale

15/05/2012

Italia

Italia

bello e semplice

semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPH8608 Album fotografico digitale

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPH8608 Album fotografico digitale

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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