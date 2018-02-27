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Utgått

USB-høyttalere for bærbar PC

SPA20/00

4.1

| (16) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet

Fremragende lyd

Vi er flotte for musikk, tale og lydspor. Du trenger bare å koble oss til den bærbare PCen, så gir vi deg musikken og lydene for en flott lydopplevelse. Praktisk ledningshåndtering gjør at du også kan få et ryddig skrivebord.

Se alle fordeler

Fremragende lyd

  • USB-drevet

  • Lyd inn

Fyldig bass

Denne Philips PC-høyttaleren gir god lydkvalitet med en dyp bassopplevelse fra et høyttalerkabinettsystem.

USB-kontakt for strøm

USB-kontakt for strøm

Med praktisk plug-and-play kan USB-kabelen kobles direkte inn i en USB-port, og den bærbare datamaskinen registrerer automatisk dette som en flyttbar USB-masselagringsenhet.

Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

16

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

3
2

27/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

super sound

super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPA20 Notebook USB speakers

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPA20 Notebook USB speakers

09/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little speakers

I bought these to use with a laptop which has the usual poor inbuilt speakers. In terms of volume, clarity and bass they are far above the standard of any laptop I have heard. They are very small and as such will not perform in the way much larger speakers do, but for the purpose they work very well. They are powered by USB and connect to a regular 3.5mm headphone socket so they require no drivers and are very simple to set up. They are also by far the best looking laptop speakers I have ever seen. They look just like a proper set of wooden speakers but are tiny. I also think the wooden housing helps with the bass but that could be my imagination. They look very good on a desk and I find them small enough to be portable.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPA20 Notebook USB speakers

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPA20 Notebook USB speakers

13/07/2013

Deutschland

Deutschland

Gute Qualität bei erstklassigem Preis-/Leistungsverhältnis

Da die in meinem Monitor eingebauten Lautsprecher qualitativ einfach zu schlecht waren, suchte ich eine kostengünstige Lösung ohne Anspruch an HiFi-Qualität, aber doch guter Hörbarkeit für gelegentliche Filme und Begleitmusik zur Arbeit am PC. Der Versuch mit den Lautsprechern war sehr erfolgreich. Sie tun genau das, was ich benötige. Den Punktabzug bei der Benutzerfreundlichkeit gibt es für die Belegung eines USB-Ports für die Stromversorgung. Trotzdem eine ganz klare Kaufempfehlung für den PC, für ein Notebook im Hinblick auf Mobilität eher ungeeignet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher

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  • Tidlig tilgang til salg.
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