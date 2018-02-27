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Fri frakt fra 1000 NOK
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Utgått
Fremragende lyd
Vi er flotte for musikk, tale og lydspor. Du trenger bare å koble oss til den bærbare PCen, så gir vi deg musikken og lydene for en flott lydopplevelse. Praktisk ledningshåndtering gjør at du også kan få et ryddig skrivebord.
USB-drevet
Lyd inn
Denne Philips PC-høyttaleren gir god lydkvalitet med en dyp bassopplevelse fra et høyttalerkabinettsystem.
Med praktisk plug-and-play kan USB-kabelen kobles direkte inn i en USB-port, og den bærbare datamaskinen registrerer automatisk dette som en flyttbar USB-masselagringsenhet.
Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.
4.1
av 5
16
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
porsche
27/02/2018
United Kingdom
super sound
super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPA20 Notebook USB speakers
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPA20 Notebook USB speakers
KevM
09/09/2013
United Kingdom
Brilliant little speakers
I bought these to use with a laptop which has the usual poor inbuilt speakers. In terms of volume, clarity and bass they are far above the standard of any laptop I have heard. They are very small and as such will not perform in the way much larger speakers do, but for the purpose they work very well. They are powered by USB and connect to a regular 3.5mm headphone socket so they require no drivers and are very simple to set up. They are also by far the best looking laptop speakers I have ever seen. They look just like a proper set of wooden speakers but are tiny. I also think the wooden housing helps with the bass but that could be my imagination. They look very good on a desk and I find them small enough to be portable.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPA20 Notebook USB speakers
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPA20 Notebook USB speakers
mk5406
13/07/2013
Deutschland
Gute Qualität bei erstklassigem Preis-/Leistungsverhältnis
Da die in meinem Monitor eingebauten Lautsprecher qualitativ einfach zu schlecht waren, suchte ich eine kostengünstige Lösung ohne Anspruch an HiFi-Qualität, aber doch guter Hörbarkeit für gelegentliche Filme und Begleitmusik zur Arbeit am PC. Der Versuch mit den Lautsprechern war sehr erfolgreich. Sie tun genau das, was ich benötige. Den Punktabzug bei der Benutzerfreundlichkeit gibt es für die Belegung eines USB-Ports für die Stromversorgung. Trotzdem eine ganz klare Kaufempfehlung für den PC, für ein Notebook im Hinblick auf Mobilität eher ungeeignet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher